اونلاين | (بث مباشر) مشاهدة مباراة الاهلي والوصل بث مباشر 16-2-2019 كأس زايد رابط يلا شوت اون لاين

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(بث مباشر) مشاهدة مباراة الاهلي والوصل بث مباشر 16-2-2019 كأس زايد رابط يلا شوت اون لاين

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يواجه نادي الوصل الإماراتي نظيره فريق أهلي جدة السعودي على ملعب زعبيل بمدينة دبي، على أن تكون مباراة الأهلي ضد الوصل ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال.

yalla shoot كورة لايف مشاهدة مباراة الاهلي والوصل بث مباشر| مشاهدة مباراة الاهلي والوصل اليوم HD

الأهلي ضد الوصل

يستطيع فريق الأهلي السعودي من بلوغ الدور ربع النهائي لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال بعدما تمكن من إقصاء فريق نفط الوسط العراقي، بينما تمكن فريق الوصل الإماراتي من الوصول لنفس الدور بعدما تمكن من إقصاء فريق الأهلي المصري.

(بث مباشر) مشاهدة مباراة الاهلي والوصل بث مباشر 16-2-2019 كأس زايد رابط يلا شوت اون لاين



yalla shoot كورة لايف مشاهدة مباراة الاهلي والوصل بث مباشر| مشاهدة مباراة الاهلي والوصل اليوم HD

وعلى المستوى المحلي خسر فريق الأهلي السعودي مباراته الأخيرة في بطولة الدوري السعودي للمحترفين أمام فريق النصر بهدفين مقابل هدف وحيد للراقي، ويحتل فريق الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 36 نقطة.

(بث مباشر) مشاهدة مباراة الاهلي والوصل بث مباشر 16-2-2019 كأس زايد رابط يلا شوت اون لاين



yalla shoot كورة لايف مشاهدة مباراة الاهلي والوصل بث مباشر| مشاهدة مباراة الاهلي والوصل اليوم HD

بينما يعيش فريق الوصل أوقاتًا صعبة على مستوى الدوري الإماراتي، حيث يحتل الفريق المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الإماراتي برصيد “14” نقطة، وخسر أيضًا فريق الوصل مباراته الأخيرة أمام فريق بني ياس بهدفين مقابل هدف وحيد.

(بث مباشر) مشاهدة مباراة الاهلي والوصل بث مباشر 16-2-2019 كأس زايد رابط يلا شوت اون لاين



yalla shoot كورة لايف مشاهدة مباراة الاهلي والوصل بث مباشر| مشاهدة مباراة الاهلي والوصل اليوم HD

(بث مباشر) مشاهدة مباراة الاهلي والوصل بث مباشر 16-2-2019 كأس زايد رابط يلا شوت اون لاين

