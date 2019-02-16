شكرا لقرائتكم خبر عن أليكس فيرغسون يدرب مانشستر يونايتد مجددا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - قال نادى مانشستر يونايتد، اليوم السبت، إن مدربه الأسبق أليكس فيرغسون سيعود إلى مقعده في استاد أولد ترافورد خلال مباراة خيرية احتفالا بمرور 20 عاما على تتويج الفريق بالثلاثيةبين فريق أساطير يونايتد وبايرن ميونخ في أولد ترافورد يوم 26 مايو المقبل.

وذكر فيرغسون فى تصريحات نقلها الموقع الرسمي لناديه: "أتطلع حقا لهذا اليوم الذي سيكون استثنائيا في أولد ترافورد، وستكون فرصة رائعة للالتقاء بوجوه مألوفة وكذلك لدعم مؤسسة مانشستر يونايتد الإنسانية".

وأجرى فيرغسون، الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين وبالدوري الممتاز 13 مرة وبكأس إنجلترا خمس مرات مع يونايتد، لجراحة بعد إصابته بنزيف في المخ في مايو من العام الماضي لكنه تعافى ويظهر بشكل منتظم في مدرجات أولد ترافورد لمشاهدة المباريات.

والجدير بالذكر أن أولي عونار سولشاير، مدرب يونايتد المؤقت، قد سجل هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع ليقود الفريق للفوز 2-1 على بايرن في نهائي دوري الأبطال 1999 ليكمل يونايتد الثلاثية بعد التتويج بالدوري الممتاز وبكأس إنجلترا.