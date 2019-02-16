الخلافات مع ساري تدفع كانتي للرحيل عن تشيلسي

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تحرير:محمد حسن صيام ١٦ فبراير ٢٠١٩ - ١١:٣٩ ص
كشفت تقارير فرنسية، اليوم السبت، أن الدولي الفرنسي نجولو كانتي، لاعب وسط فريق تشيلسي الإنجليزي، يفكر في الرحيل عن البلوز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، والانتقال إلى أحد عملاقي الكرة الإسبانية برشلونة أو ريال مدريد، حيث أكد موقع «le 10 sport» الفرنسي أن هناك أزمة بين كانتي ماوريسو ساري المدير الفني للفريق الإنجليزي، بسبب التغيير المتواصل في مراكز لعب الدولي الفرنسي. وذكر الموقع الفرنسي أن من المتوقع أن تتزايد حدة الخلاف بين نجولو كانتي وماوريسو ساري خاصة في ظل تردي نتائج البلوز في بطولة الدوري والسداسية الأخيرة التي تلقاها أمام السيتي.
وبحسب ما أكده الموقع الفرنسي «le 10 sport» بأنه في حالة استمرار الخلاف بين الفرنسي كانتي والإيطالي ماوريسو ساري المدير الفني للفريق مع سوء النتائج لتشيلسي قد يدفع اللاعب إلى الرحيل عن قلعة البلوز في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بشهر يونيو. وأزال الموقع الفرنسي الستار عن الفرق التي تسعى
وبحسب ما أكده الموقع الفرنسي «le 10 sport» بأنه في حالة استمرار الخلاف بين الفرنسي كانتي والإيطالي ماوريسو ساري المدير الفني للفريق مع سوء النتائج لتشيلسي قد يدفع اللاعب إلى الرحيل عن قلعة البلوز في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بشهر يونيو.
وأزال الموقع الفرنسي الستار عن الفرق التي تسعى للتعاقد مع الدولي الفرنسي نجولو كانتي، والتي في مقدمتها نادي العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان، لكن اللاعب لا يفضل اللعب في الدوري الفرنسي الممتاز، حيث يفضل كانتي الانضمام لصفوف أحد الفريقين، سواء كان البرسا أو ريال مدريد بالدوري الإسباني الممتاز.
يذكر أن الدولي الفرنسي نجولو كانتي قد نجح برفقه زملائه بمنتخب الديوك في التتويج ببطولة كأس العالم بروسيا 2018 على حساب كرواتيا.
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