فيرجسون يعود لقيادة اليونايتد أمام أساطير البايرن

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١٦ فبراير ٢٠١٩ - ٠١:٤٥ م
أعلن نادي مانشستر يونايتد عن تنظيم حفل كبير في مايو المقبل، من أجل الاحتفال بمرور 20 عاما على تحقيق الثلاثية التاريخية، وقال الموقع الرسمي للنادي إن الاحتفالية ستتضمن مباراة بين أساطير الشياطين الحمر ونظرائهم في بايرن ميونخ في 26 مايو المقبل في ملعب "أولد ترافورد"، وسيقود فريق مانشستر يونايتد المدرب الأسطوري السير أليكس فيرجسون، وبمشاركة عدد من لاعبي جيل عام 1999، وستخصص عوائد هذه المباراة إلى مؤسسة مانشستر يونايتد الخيرية، وستكون التذاكر متاحة للجماهير بداية من 21 فبراير الجاري.
وكان مانشستر يونايتد قد نجح في تحقيق الثلاثية التاريخية بالتتويج بلقب الدوري الإنجليزي، وكأس الاتحاد، بالإضافة إلى دوري الأبطال على حساب بايرن ميونخ، ليكون النادي الإنجليزي الوحيد الذي حقق هذا الإنجاز، علمًا بأن أولي جونار سولسكاير، هو صاحب هدف فوز الشياطين الحمر. وكشف فيرجسون، قصة فشله في التعاقد
وكان مانشستر يونايتد قد نجح في تحقيق الثلاثية التاريخية بالتتويج بلقب الدوري الإنجليزي، وكأس الاتحاد، بالإضافة إلى دوري الأبطال على حساب بايرن ميونخ، ليكون النادي الإنجليزي الوحيد الذي حقق هذا الإنجاز، علمًا بأن أولي جونار سولسكاير، هو صاحب هدف فوز الشياطين الحمر.
وكشف فيرجسون، قصة فشله في التعاقد مع الإيطالي باولو مالديني أسطورة ميلان، في وقت سابق قائلا: "كنت أريد إبرام صفقة دفاعية، وتحدثت مع تشيزاري مالديني بشأن إمكانية التعاقد مع نجله، ورد تشيزاري على طلبي قائلًا (جدي كان في ميلان، والدي كان في ميلان، أنا في ميلان، وابني سيظل هنا، عليك أن تنسى الأمر)".
وقضى مالديني مسيرته مع كرة القدم بالكامل في ميلان، وذلك خلال الفترة من 1985 وحتى اعتزاله في 2009، ونجح خلال مشواره برفقة الروسونيري أن يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا 5 مرات.
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