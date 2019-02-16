بماذا نصح أليجري لاعبي يوفنتوس قبل مواجهة أتلتيكو؟

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تحرير:محمد حسن صيام ١٦ فبراير ٢٠١٩ - ١٢:٢٧ م
أكد الإيطالي ماسيميليانو أليجري، المدير الفني لفريق يوفنتوس، للاعبي فريقه، ضرورة استغلال الفرص وتسجيل الأهداف في شباك أتلتيكو مدريد، في اللقاء الذي سيجمع الفريقين بدوري أبطال أوروبا الأربعاء المقبل، حيث قال في تصريحات للموقع الرسمي لناديه: «مواجهة الروخي بلانكوس ستكون مُختلفة تمامًا عن مباراة فروزينوني.. يجب أن نكون حذرين أكثر أمامهم، وأن نجد اللحظة المُناسبة لإحراز الأهداف»، مضيفًا أنه من المهم أن يسجل لاعبوه الأهداف على ملعب متروبوليتانو، أو على الأقل تسجيل هدف وحيد لتسهيل التأهل لدور ربع النهائي بدوري أبطال أوروبا.
واختتم المدير الفني للسيدة العجوز ماسيميليانو أليجري تصريحاته اليوم السبت للموقع الرسمي للسيدة العجوز "يوفنتوس" أن لاعب فريقه دوجلاس كوستا سينضم إلى رفقة زملائه بعد تعافيه من الإصابة، لكنه لا يشغل باله بقدر ما يهتم بتحقيق نتيجة إيجابية أمام أتلتيكو مدريد الأربعاء المقبل. يذكر أن فريق السيدة العجوز
يذكر أن فريق السيدة العجوز سوف يحل ضيفًا ثقيلًا على الروخي بلانكوس، مساء الأربعاء المقبل، على ملعب "واندا متروبوليتانو"، ضمن لقاءات ذهاب دور الستة عشر بدوري الأبطال، علمًا بأن اليوفي يتصدر جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 66 نقطة خلال 24 مباراة خاضها فريق السيدة العجوز في مسابقة الكالتشيو.
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