انت الان تتابع بيكر: اللاعب رقم 12 كلمة السر للفوز على بايرن ميونخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد حسن صيام ١٦ فبراير ٢٠١٩ - ٠١:٢٥ م

كشف الدولي البرازيلي أليسون بيكر، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، ومنتخب السامبا البرازيلية، أن جماهير كتيبة الريدز ستكون عاملًا أساسيًا في تحقيق الانتصار على العملاق الألماني فريق بايرن ميونخ، في اللقاء الذي سيجمع بينهما مساء الثلاثاء المقبل في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وأكد الحارس البرازيلي في تصريحاته اليوم السبت، أنه من الصعب مواجهة فريق ليفربول، لأن الفريق قوي ومستقر ولكن جماهير الريدز هي اللاعب رقم 12 في الفريق.

وواصل بيكر تصريحاته التي نقلتها صحيفة «ليفربول إيكو» المتخصصة في أخبار الريدز أنه يتذكر ما حدث في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي أمام فريق روما الإيطالي، عندما كنت لاعبًا في صفوف فريق الذئاب كانت الأجواء رائعة ولا تصدق. وأضاف الدولي البرازيلي أنه يعشق الجماهير ويشعر بدفعة معنوية