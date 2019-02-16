انت الان تتابع بسبب التجديد.. أسرة إيكاردي تتعرض للقذف بالحجارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

١٦ فبراير ٢٠١٩ - ٠١:٥٥ م

تعرضت سيارة واندا نارا، زوجة النجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي للاعتداء صباح اليوم السبت، في أحد شوارع مدينة "ميلانو"، وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي أن سيارة واندا تعرضت للقذف بالحجارة بالقرب من ملعب "سان سيرو"، وكانت السيارة تحمل أطفالها، ورجح الموقع أن هذا الاعتداء بسبب أزمة تجديد عقد إيكاردي مع إنتر ميلان، بعدما خرجت تقارير تشير إلى أن واندا هي السبب في فشل مفاوضات النيراتزوري مع المهاجم الأرجنتيني لتجديد عقده، وتطلب واندا حصول إيكاردي على راتب يبلغ 10 ملايين يورو، في حين أن ماروتا، المدير الرياضي للإنتر، لن يوافق على أكثر من 7 ملايين.

ويدعم ماروتا موقفه أمام واندا في الاجتماع المقبل، بواقعة سحب الشارة، على اعتبار أن اللاعب لم يعد رمزًا لإنتر ميلان، وربطت تقارير صحفية إيطالية، إيكاردي بالرحيل عن إنتر ميلان، في الصيف المقبل، إلى صفوف يوفنتوس، علمًا بأنه رفض السفر مع إنتر ميلان إلى النمسا، من أجل خوض مباراة رابيد فيينا في ذهاب دور الـ32