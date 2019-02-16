حرب ودفاع ورعب ورسالة.. الرياضة في صحف العالم

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تصدرت صحف إيطاليا حرب إيكاردي ورسالة يوفنتوس، بينما جاء دفاع راموس والعقد الجديد ببرشلونة في صدر صحف إسبانيا، بينما حل انتصار بايرن ميونخ الأهم في صحف ألمانيا

لا تزال صحف إيطاليا، تركز اهتمامها على الأزمة الأخيرة الناشبة بين إنتر ميلان ومهاجمه ماورو إيكاردي، بعد قرار النادي الإيطالي تجريد اللاعب من شارة القيادة وتداعيات القرار، وعنونت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت": "ماورو يضع حائطا، أزمات إيكاردي، الأرجنتيني يقول إنه لا يزال يشعر بالألم، لذا فلن يوجد أمام سامبدوريا"، وأضافت لاجازيتا ديللو سبورت: "في المساء منشور مبهم لكن إنتر ميلان ينظر للأمام.. غدًا ظهور هاندانوفيتش الأول كقائد للفريق على ملعب سان سيرو".

وتابعت لاجازيتا ديللو سبورت: "ديبالا وكريستيانو، يا له من زوج بانتظار أتلتيكو.. يوفنتوس يبتعد في الدوري بفارق 14 نقطة، بعد ثلاثية ديبالا وبونوتشي وكريستيانو"، وختمت: "أتلانتا وميلان والبحث عن المركز الرابع، جاسبريني يستعد للظهور رقم 100 في الدوري الإيطالي، أليخاندرو جوميز وباكيتا: ديربي أمريكا الجنوبية". وخرجت

وتابعت لاجازيتا ديللو سبورت: "ديبالا وكريستيانو، يا له من زوج بانتظار أتلتيكو.. يوفنتوس يبتعد في الدوري بفارق 14 نقطة، بعد ثلاثية ديبالا وبونوتشي وكريستيانو"، وختمت: "أتلانتا وميلان والبحث عن المركز الرابع، جاسبريني يستعد للظهور رقم 100 في الدوري الإيطالي، أليخاندرو جوميز وباكيتا: ديربي أمريكا الجنوبية".

وخرجت صحيفة "كوريري ديللو سبورت": "استعداد يوفنتوس، فاز على فروسينوني 3-0 والسيدة العجوز يستعد لأتلتيكو مدريد.. الفارق أصبح 14 نقطة مع نابولي"، وأضافت: "إيكاردي ينسحب، الحرب مع إنتر.. اجتماع قصير مع سباليتي لم يحل المشكلة، إيكاردي يستمر في شكواه ولديه إصابة في الركبة، سيغيب بالتأكيد عن مواجهة سامبدوريا".

أما صحيفة "توتو سبورت"، فقالت في عنوانها: "أتلتيكو مدريد، هل رأيت هذا اليوفي؟ إظهار القوة ضد فروسينوني في انتظار موقعة الأربعاء"، وأضافت: "من هدف يساري من ديبالا إلى هدف بونوتشي وختاما من رونالدو بهدفه الـ19، يرسلون رسالة قوية لدييجو سيميوني".

وتابعت توتو سبورت: "إيكاردي وإنتر ميلان، الحرب الشاملة.. إنه يهاجم النادي على وسائل التواصل الاجتماعي"، وختمت: "الجمال الكبير، الليلة أتلانتا وميلان.. زاباتا ضد بيونتيك، جاسبريني أمام جاتوزو".

دفاع راموس والعقد الجديد ببرشلونة



وسلطت الصحف الإسبانية الصادرة صباح اليوم السبت، الضوء على تصريحات سيرجيو راموس قائد ريال مدريد عن واقعة حصوله على إنذار أمام أياكس في دوري الأبطال، وتجديد عقد المدير الفني لبرشلونة إرنستو فالفيردي.

وأبرزت صحيفة "ماركا" تصريح سيرجيو راموس لاعب وقائد ريال مدريد عن حقيقة تعمده الحصول على إنذار ضد أياكس، وقال راموس: "إذا كنت أرغب فعلا في تعمد الحصول على البطاقة والإيقاف، كنت سأفعل ذلك في دور المجموعات".

وخرجت صحيفة "موندو ديبورتيفو" بعنوان: "فالفيردي 2021"، وأضافت: "مدرب البارسا يمدد عقده مع الفريق حتى نهاية الموسم المقبل، مع خيار عام إضافي، والعلاقة المميزة مع النادي واللاعبين كانت حاسمة في تمديد فترة وجوده"، وتابعت: "متصدر الليجا يبحث عن الفوز قبل موقعة ليون".

وعلى الصفحة الأولى لصحيفة "سبورت"، كان العنوان: "دعم لا محدود لفالفيردي"، وأضافت: "العقد الجديد.. برشلونة أعلن تجديد عقد فالفيردي حتى عام 2020 مع عام إضافي".

وأبرزت الصحيفة تصريح فالفيردي: "التجديد هو رغبتي ورغبة النادي، لكن للاستمرار هنا يجب حصد الألقاب"، وواصلت سبورت: "مباراة مثل الفخ ضد بلد الوليد، وبرشلونة يريد استعادة نغمة الانتصارات، وتعزيز الثقة قبل موقعة الأبطال".

وقالت صحيفة "سوبر ديبورتي": خوانمي على استعداد"، وأضافت: "نيتو حارس فالنسيا لديه إصبع مكسور.. لكنه يريد اللعب ضد إسبانيول".

انتصار بايرن ميونخ الأهم



من جانبها تنوعت اهتمامات صحف ألمانيا، الصادرة صباح اليوم السبت، ليأتي على رأسها انتصار بايرن ميونخ خارج أرضه على حساب أوجسبورج، أمس الجمعة، في الجولة الـ22 من البوندسليجا.

وجاءت صحيفة "Abendzeitung" بعنوان "ألابا يسجل هدف الانتصار"، في إشارة للهدف الذي سجله دافيد ألابا، ما قاد بايرن ميونخ لقلب الطاولة على أوجسبورج، بفوز (3-2).

وحمل غلاف صحيفة "Westfalische Rundschau" عنوان "شميلزر في أزمة"، وذلك في إشارة لقلة مشاركات ظهير بروسيا دورتموند، مارسيل شميلزر، بعد عودته من الإصابة.

واهتمت صحيفة "WestfalenPost" بتأبين رودي أساور، أيقونة نادي شالكه، وسلكت صحيفة "WAZ" ذات الدرب، باهتمامها بتوديع جثمان رودي أساور.

صفقة برشلونة ورعب ليون



بينما اهتمت الصحف الفرنسية الصادرة اليوم السبت، بعدة موضوعات تخص منافسات الدوري المحلي، وكذلك دوري أبطال أوروبا والكشف عن صفقة صيفية محتملة.

وأصدرت صحيفة ليكيب نسختين، الأولى أشارت إلى فوز ثمين لأولمبيك ليون على جانجون، قبل 4 أيام من الصدام ببرشلونة، والثانية عنونت "دفعة أخرى" في تشبيه أولمبيك مارسيليا بالسيارة التي تحتاج لمواصلة الانطلاق، بعد فوزين متتاليين، وذلك عندما يلاقي أميان بعد ساعات في جولة الدوري المحلي.

وفي أعلى النسختين كتبت "باريس يتنفس الصعداء في قضيته بشأن اللعب المالي النظيف"، وأشارت مجلة فرانس فوتبول عبر موقعها الإلكتروني "ليون يفوز.. ولكنه مرعوب قبل مواجهة برشلونة"، وذلك في ظل الغيابات التي تحاصر الفريق الفرنسي.

في سياق آخر، كتبت صحيفة لو باريزيان "رابيو في طريقه إلى برشلونة"، وذكرت صحيفة بروفانس "مارسيليا يطمع في المزيد" وأضافت "بحضور ماريو بالوتيلي، يتطلع الفريق إلى فوز ثالث على التوالي بالدوري الفرنسي وحصد 9 نقاط كاملة تدفعه إلى دائرة الكبار بجدول المسابقة".

واقترب برشلونة من الإعلان عن ضم الفرنسي أدريان رابيو، إلى النادي بصورة رسمية، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري، وقالت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، نقلًا عن تقارير فرنسية، إن برشلونة أنهى تفاصيل الحصول على خدمات رابيو، سواء الراتب، ومكافأة التوقيع، حيث سيحصل اللاعب عليها بسبب اختياره النادي الكتالوني، عقب انتهاء عقده مع ناديه الفرنسي، وأشارت الصحيفة أيضًا، إلى أن باريس سان جيرمان لم يغلق الباب في وجه اللاعب، وإذا أراد رابيو تجديد عقده مع النادي، ستتم الاستجابة له سريعًا.