انتظام مصابي الأهلي في مران الغائبين عن الإنتاج

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تحرير:أحمد محمد ١٦ فبراير ٢٠١٩ - ١٢:٣٠ م
أدى حسام عاشور، كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات منفردة اليوم السبت، على هامش مران الغائبين عن مواجهة الإنتاج الحربي، التي تقام مساء اليوم في إطار مباريات الأسبوع الـ22 من مسابقة الدوري الممتاز (2018-2019)، وقام عاشور بالجري الخفيف حول الملعب، وأداء جلسة في الجيم تحت إشراف طارق عبد العزيز، إخصائي التأهيل بالفريق، وذلك ضمن برنامجه التأهيلي الذي يخضع له، عقب تعرضه لإصابة عضلية أمام حرس الحدود، التي أبعدته عن المشاركة في المران الجماعي.
وبدأ عاشور مرحلة جديدة من برنامجه التأهيلي بالجري الخفيف حول الملعب، في خطوة جديدة ضمن برنامجه التأهيلي نحو العودة من جديد للمشاركة الجماعية، وتجهيزه للمباريات الرسمية الفترة المقبلة. وفي سياق متصل، خاض محمد نجيب لاعب الفريق تدريبات بدنية تحت إشراف حسين عبد الدايم، مساعد مخطط الأحمال، ضمن المرحلة الأخيرة
وبدأ عاشور مرحلة جديدة من برنامجه التأهيلي بالجري الخفيف حول الملعب، في خطوة جديدة ضمن برنامجه التأهيلي نحو العودة من جديد للمشاركة الجماعية، وتجهيزه للمباريات الرسمية الفترة المقبلة.
وفي سياق متصل، خاض محمد نجيب لاعب الفريق تدريبات بدنية تحت إشراف حسين عبد الدايم، مساعد مخطط الأحمال، ضمن المرحلة الأخيرة في مراحل تجهيزه بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في نسخة دوري الأبطال الماضية.
وخضع نجيب لبرنامج علاجي وتأهيلي، قبل بداية مرحلة المران البدني، للعودة من جديد لتدعيم دفاع الأهلي.
وعلى هامش مران الأهلي، شارك أحمد فتحي ووليد أزارو وأحمد حمودي وصالح جمعة، رباعي الفريق في المران البدني وتدريبات الكرة، في خطوة جديدة نحو عودتهم من جديد إلى الوجود مع الفريق في الفترة المقبلة.
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