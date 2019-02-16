برشلونة يقترب من الإعلان عن ضم نجم «سان جيرمان»

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١٦ فبراير ٢٠١٩ - ١١:٠٧ ص
اقترب برشلونة من الإعلان عن ضم الفرنسي أدريان رابيو، إلى النادي بصورة رسمية، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري، وقالت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، نقلًا عن تقارير فرنسية، إن برشلونة أنهى تفاصيل الحصول على خدمات رابيو، سواء الراتب، ومكافأة التوقيع، حيث سيحصل اللاعب عليها بسبب اختياره النادي الكتالوني، عقب انتهاء عقده مع ناديه الفرنسي، وأشارت الصحيفة أيضًا، إلى أن باريس سان جيرمان لم يغلق الباب في وجه اللاعب، وإذا أراد رابيو تجديد عقده مع النادي، ستتم الاستجابة له سريعًا.
من جانبه يتمسك نجم إيفرتون، بحلم الانضمام إلى باريس سان جيرمان، بعدما كان قريبًا من ذلك في الميركاتو الشتوي الأخير، وفي تصريحات نقلها موقع "le10sport" الفرنسي، أكَّد السنغالي إدريسا جاي، لاعب وسط إيفرتون، أنه لا يزال يأمل في الانتقال إلى باريس. وقال جاي: "إيفرتون لم يرغب في التخلي عني رغم أنني
وقال جاي: "إيفرتون لم يرغب في التخلي عني رغم أنني أخبرت المسؤولين برغبتي في الذهاب إلى (سان جيرمان)، لقد ضغطت عليهم، وكانت فرصة ذهبية، وتحديًا مميزًا بالنسبة للاعب بلغ 29 عامًا، ولسوء حظي لم تتم الصفقة، وسأعمل بجهد أكبر من أجل الرحيل إلى سان جيرمان، من الممكن ألا يكون الأمر قد انتهى".
كان جاي ضمن قائمة المرشحين للانضمام إلى سان جيرمان في يناير الماضي، بسبب تجميد النادي الفرنسي، للنجم أدريان رابيو، الذي رفض تجديد عقده من أجل الرحيل بالصيف المقبل، وسط تقارير تؤكد أن الأخير في طريقه إلى برشلونة.
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