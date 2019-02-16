انت الان تتابع برشلونة يقترب من الإعلان عن ضم نجم «سان جيرمان» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

١٦ فبراير ٢٠١٩ - ١١:٠٧ ص

اقترب برشلونة من الإعلان عن ضم الفرنسي أدريان رابيو، إلى النادي بصورة رسمية، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري، وقالت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، نقلًا عن تقارير فرنسية، إن برشلونة أنهى تفاصيل الحصول على خدمات رابيو، سواء الراتب، ومكافأة التوقيع، حيث سيحصل اللاعب عليها بسبب اختياره النادي الكتالوني، عقب انتهاء عقده مع ناديه الفرنسي، وأشارت الصحيفة أيضًا، إلى أن باريس سان جيرمان لم يغلق الباب في وجه اللاعب، وإذا أراد رابيو تجديد عقده مع النادي، ستتم الاستجابة له سريعًا.

من جانبه يتمسك نجم إيفرتون، بحلم الانضمام إلى باريس سان جيرمان، بعدما كان قريبًا من ذلك في الميركاتو الشتوي الأخير، وفي تصريحات نقلها موقع "le10sport" الفرنسي، أكَّد السنغالي إدريسا جاي، لاعب وسط إيفرتون، أنه لا يزال يأمل في الانتقال إلى باريس. وقال جاي: "إيفرتون لم يرغب في التخلي عني رغم أنني