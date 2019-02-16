الان تتابع الجماهير الاتحادية للمولد وأسامة.. ارحمونا ولاتعبثوا بتاريخ العميد والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جدة - الخليج 365 - محمد بن نافع :

صبت جماهير نادي الاتحاد جام غضبها على لاعبي فريقها ومدير الفريق أسامة المولد مبدين استغرابهم الكبير من الوضع الفني السيء للفريق بالإضافة إلى التوترات الغير مبررة من اللاعبين والأحداث التي رافقت لقاء الفريق الدوري أمام نظيره الرائد ضمن منافسات الجولة (20) من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وقد شهد اللقاء توتر كبير بين لاعبي الفريق فهد المولد والمحترف جاري رودريغز بين شوطي المباراة كاد أن يصل إلى اشتباك بالأيدي وما أعقب ذلك من قيام مدير الكرة بالفريق أسامة المولد بالإشتباك مع مدرب نادي الرائد بيسنيك هاسي ما استدعى تدخل رجال الأمن وفض الإشتباك بعد أن كاد يتطور لما لايحمد عقباه.

وقد طالبت جماهير النادي إدارة ناديها بالتدخل ملقية باللوم على اللاعب فهد المولد وعدم وجود مبرر لما حصل بينه وبين اللاعب رودريغز خصوصا وأن اللاعبين كلاهما لم يقدما مايشفع لهما في المباريات التي لعباها خصوصاً في الدور الثاني من الدوري وأن ماحدث لايمكن بأي حال من الأحوال أن يخدم لحمة الفريق الواجبة في هذا التوقيت الصعب في هذه المرحلة التاريخية لعميد الأندية السعودية والتي يعاني فيها من ظروف فنية صعبة كلفته البقاء في المركز ماقبل الأخير في سلم الترتيب في الدوري بعد مرور (20) جولة على بداية البطولة.