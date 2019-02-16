شكرا لقرائتكم التشكيل المتوقع لبرشلونة و بلد الوليد في موقعة الكامب نو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستضيف فريق برشلونة نظيره بلد الوليد في العاشرة إلا ربع مساء اليوم بملعب "كامب نو" ضمن منافسات الجولة الـ 24 من عمر مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 51 نقطة متفوقاً بفارق 6 نقاط على ريال مدريد صاحب الوصافة، بينما يحتل بلد الوليد المركز الـ 15 برصيد 26 نقطة.

وكشف موقع "جول" العالمي عن التشكيل المتوقع لناديا برشلونة وبلد الوليد في مباراة اليوم، حيث جاءت التشكيلة المتوقعة للفريق الكتالوني كالتالي، مارك أندريه تير شتيجن في حراسة المرمى - سيرجي روبيرتو - توماس فيرمايلين - جيرارد بيكيه - نيلسون سيميدو - سيرجيو بوسكيتس - إيفان راكيتيتش - أرتورو فيدال - فيليب كوتينيو - لويس سواريز - ليونيل ميسي.

فى حين جاء التشكيل المتوقع لفريق بلد الوليد ضد برشلونة كالتالي: جوردي ماسيب في حراسة المرمى - ناتشو مارتينيز - فيرناندو كاليرو - كيكو أوليفاس - خافيير مويانو - توني فيلا - ميشيل هيريرو - روبين ألكارزا – كيكو - سيرجي جوارديولا - إنيس أونال.

ويدرك أرنستو فالفيردي المدير الفني لنادي برشلونة ولاعبيه أن مواصلة إهدار النقاط للمباراة الثالثة على التوالي سيمنح الفرصة أمام غريمه التقليدي ريال مدريد لتعزيز آماله في حصد لقب الدوري الإسباني قبل مواجهة جيرونا غداً الاحد بملعب "سانتياجو برنابيو" ضمن منافسات الجولة ذاتها.

وتعادل برشلونة في المباراتين الماضيتين مع فالنسيا وبلباو قبل مواجهة بلد الوليد في مباراة قد تشهد مشاركة المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي الذي تعافى من إصابة قوية في الركبة أبعدته عن الملاعب ثلاثة أشهر.

وسيكون برشلونة على موعد مع 4 مواجهات نارية عقب مباراة بلد الوليد اليوم، يستهلها الثلاثاء المقبل ضد ليون الفرنسي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا قبل أن يحل ضيفاً على إشبيلية بملعب "رامون سانشيز بيزخوان" بمسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

وسيغادر برشلونة إلى العاصمة الإسبانية "مدريد" لمواجهة الريال يومي 27 فبراير الجاري والثاني من مارس القادم بملعب "سانتياجو برنابيو" ببطولتي الدوري الإسباني "الليجا" وكأس ملك إسبانيا.