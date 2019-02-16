الزمالك للاعبيه..مفيش فلوس إلا إذا ؟

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جدة - عمرو شويل حدد مجلس إدارة نادى الزمالك، شروطه للإفراج عن مستحقات اللاعبين، خلال المرحلة المقبلة بعد قرار تجميد المستحقات. وقرر مجلس الزمالك تجميد مستحقات لاعبى الفريق الكروى بعد التعادل مع نصر حسين داى الجزائرى بهدف لكل فريق خلال الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية. واشترط مجلس إدارة الزمالك على اللاعبين ضرورة التأهل للدور المقبل بالكونفدرالية الأفريقية للإفراج عن المستحقات بعدما تسببت البداية السلبية فى دور المجموعات لتأزم موقف الفريق الأبيض. وخسر الزمالك أولى مبارياته بالكونفدرالية أمام جورماهيا الكينى بنتيجة 4/2 فى كينيا قبل التعادل مع بطل الجزائر 1/1 فى الجولة الثانية. وطلب مجلس الزمالك من اللاعبين القتال فى المباريات الأربعة المتبقية من عمر دور المجموعات للتأهل للدور المقبل بالكونفدرالية. ويحتل الزمالك حاليا المركز الرابع والأخير بجدول ترتيب مجموعته بالكونفدرالية برصيد نقطة وحيدة فيما يحتل نصر حسين داى صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط بينما يأتى جورماهيا الكينى فى المركز الثانى برصيد 3 نقاط متفوقا على بترو أتلتيكو الأنجولى صاحب المركز الثالث بفارق الأهداف.

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