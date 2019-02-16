شكرا لقرائتكم أخبار ريال مدريد اليوم السبت 16 / 2 / 2019 سولاى يدافع عن راموس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اختتم ريال مدريد اليوم تدريباته قبل مواجهة جيرونا على ملعب "سانتياجو برنابيو" غدا الأحد فى الجولة الـ 24 من الدورى الإسبانى.

سولارى يدافع عن راموس المهدد بالإيقاف

تحدث الأرجنتينى سانتياجو سولارى المدير الفنى لفريق ريال مدريد خلال المؤتمر الصحفى الخاص بمواجهة جيرونا غدا الأحد، قائلا "أتمنى فى مباراة الغد تقديم مباراة رائعة أخرى".

وتابع سولارى حديثه، قائلا "نحن بحالة فنية جيدة جدا، إنها لحظة حافزة جدا فى الموسم ونحن متحدون مع هدف واضح وهو الفوز".

وتحدث سولارى عن قائد الريال سيرجيو راموس، الذى بات مهددا بالإقاف من الإتحاد الأوروبى، قائلا "راموس قد أعطى التفسيرات حول ما حدث معه، وقال بكل وضوح انه لم يتعمد الحصول على البطاقة، ما قام به راموس لا يحتاج إلى تفسير، لا يحتاج إلى توضيحات، هل من العدل معاقبة لاعب لأنه فكر بالحصول على البطاقة؟ أنا لا ضع القوانين".

وعن مستقبله مع ريال مدريد، قال سولارى "لا أفكر فى التجديد، نحن نفكر في اليوم القادم فقط، لقد جددت منذ ثلاثة أشهر ولدي عقد حتى عام 2021".

وواصل المدرب الأرجنتينى، قائلا "أسينسيو يستطيع اللعب فى أى مركز في خط الهجوم نحن جميعا سعداء جدا مع فينيسيوس، لديه قدرات مثيرة للإعجاب، فينيسيوس شاب قدم عروض رائعة فى هذه الأشهر، وجميع زملائه يساعدونه كثيرا فى كل شيء".

وعن حركة الويلزى جاريث بيل فى مباراة الديربى الأخيرة أمام أتلتيكو، قال سولارى "ما حدث مع بيل تم تضخيمه بشكل مبالغ به، بينما ما حدث مع راموس كان بسبب سؤال خادع من احد الصحفيين بعد نهاية المباراة بسرعة".



سانتياجو سولارى

ريال مدريد يصرف النظر عن ضم ايكاردى بسبب زوجته



كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادى ريال مدريد تراجع عن فكرة التعاقد مع ماورو إيكاردى مهاجم غنتر ميلان الإيطالى خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة بسبب زوجته ووكيلة أعماله واندا نارا.

وقالت صحيفة "ماركا" أن إدارة ريال مدريد كانت تدرس التعاقد مع المهاجم الأرجنتينى، لكن تصرفات زوجته ووكيلة أعماله فى الفترة الأخيرة تسببت فى تراجع الملكى عن التفكير فى ضم هداف إنتر ميلان.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة ريال مدريد أبدت استيائها من تصريحات واندا عن سياسة نادى الإنتر فى التعاقدات وأداء الفريق بشكل عام فى المباريات عبر برنامجها التلفزيونى وهو ما لا يتناسب مع الملكى حال ضم اللاعب، وتخشى الإدارة تكرار نفس السيناريو وتعرضها للانتقاد علانية من خلال زوجة إيكاردى.

يذكر أن إيكاردى يمر بفترة سيئة فى إنتر ميلان بعدما تم تجريده من شارة القيادة واستبعاده من مباراة الفريق الأخيرة فى الدورى الأوروبى وذلك لخلافات على تجديد العقد الذى ينتهى فى يونيو 2021.