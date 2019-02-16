شكرا لقرائتكم الزمالك ينتقم من النجوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح فريق ناشئ الزمالك فى الثأر من نظيره بالنجوم بعد ساعات قليلة من خسارة فريق الشباب بخماسية نظيفة ضمن بطولة الجمهورية . وحقق فريق الناشئين بالزمالك مواليد 2003 الفوز على نظيره النجوم بنتيجة 4 / 1 ، في اللقاء الذي جمع الفريقين بالجولة الحادية والعشرين ببطولة الجمهورية للناشئين . وكانت خسارة شباب الزمالك أمام النجوم أدت لرحيل وليد صلاح عبد اللطيف نجم القلعة البيضاء الأسبق، عن قيادة الفريق مواليد 99 بعد الخسارة من النجوم بخماسية نظيفة.

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