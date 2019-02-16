شكرا لقرائتكم مباراة خيرية تُعيد فيرجسون لقيادة الجيل الذهبي لليونايتد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن نادى مانشستر يونايتد ان أن السير أليكس فيرجسون المدير الفنى الأسطورى للنادى، سيعود من الاعتزال لقيادة جيل 1999 المتوج بدورى أبطال أوروبا على حساب بايرن ميونخ يوم 26 مايو المقبل فى مباراة خيرية ضد أساطير الفريق البافارى احتفالا بمرور 20 عامًا على هذا اللقب.

وتوج مانشستر يونايتد بدورى أبطال أوروبا للمرة الثانية فى تاريخه عام 1999 بعد فوزه الدرامى على بايرن ميونخ على ملعب كامب نو بنتيجة 2/1، بعدما كان متأخر بهدف حتى الدقيقة 90، ونجح فى التعادل والفوز فى الوقت بدل الضائع من الشوط الثانى.

ونشر مانشستر يونايتد بيانا عبر موقعه الرسمى قال فيه أن يوم 26 مايو المقبل سيشهد الاحتفال بمرور 20 عاما على تتويج الفريق بدورى أبطال أوروبا والذى خطفه فى 26 مايو 1999، على حساب بايرن ميونخ، وسيتم الاحتفال بتلك الذكرى عن طريق مباراة خيرية بين جيل الشياطين الحمر المتوج باللقب وأساطير البايرن.

وأوضح النادى فى بيانه أن فيرجسون سيتولى الإشراف على تدريب الفريق بعدما وافق على العودة مجددا من الاعتزال لمدة مباراة واحدة.

وستقام المباراة على ملعب أولد ترافورد وسيتم توجيه كل أرباح اللقاء إلى مؤسسة مانشستر يونايتد الخيرية.



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