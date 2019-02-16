شكرا لقرائتكم أخبار يوفنتوس اليوم السبت 16 / 2 / 2019 اليجري يستعيد المصابين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبدأ يوفنتوس استعداداته اليوم السبت لخوض مواجهة أتلتيكو مدريد الإسبانى يوم الأربعاء المقبل فى إطار ذهاب دور الـ 16 من دورى أبطال أوروبا، بعد الفوز الذى حققه الفريق أمس على فروسينونى 3-0 فى افتتاح الجولة الـ 24 من الدورى الإيطالى.

اليجري يشيد بديبالا بعد هدف فروسينونى

احتفل ماسيمليانو أليجرى المدير الفنى لفريق يوفنتوس بالهدف الذى سجله باولو ديبالا نجم اليوفى أمام فروسينونى بالمباراة التى جمعتهما أمس في الدوري الإيطالي.

وحقق يوفنتوس فوزا سهلا على فروسينونى بنتيجة 3/0 وحملت الأهداف الثلاثة توقيع ديبالا وبونوتشى وكريستيانو رونالدو ليحافظ الفريق على صدارة الدورى الإيطالى برصيد 66 نقطة ويوسع الفارق مع نابولى الوصيف إلى 14 نقطة كاملة.

وقال أليجرى فى تصريحات صحفية عقب المباراة: "ديبالا لم يسجل منذ نوفمبر فى الدورى الإيطالى، وأنا سعيد أنه استعاد عافيته وهز شباك المنافسين مجددا فى وقت حاسم قبل مواجهة أتلتيكو مدريد الأربعاء المقبل بدوري أبطال أوروبا".

وتابع قائلا: "أنا سعيد لباولو ، حيث يعيش المهاجمون لتسجيل الأهداف. يوفنتوس بحاجة إلى لاعب يعمل بين الخطوط والنجم الأرجنتينى جيد جدا في هذا الأمر، وهو ما منحنا الأفضلية مبكرًا على الضيوف."



باولو ديبالا

يوفنتوس يستعيد مصابيه قبل مواجهة أتلتيكو مدريد

وشهدت مباراة يوفنتوس ضد فروسينونى أمس عودة قلبى الدفاع جورجيو كيلينى وبونوتشى من الإصابة ليصبحا جاهزين لمواجهة أتلتيكو مدريد، وقال أليجرى عن عودة الثنائى: "عندما يكون هناك لاعبون عائدون من الإصابات، أعتقد أنه من الجيد وضعهم فى التشكيل الأساسى منذ البداية ومنحهم الفرصة كاملة لاستعادة حساسية المباريات".

وأضاف أليجرى قائلا: "يوفنتوس يتحسن من حيث اللياقة البدنية. وبصرف النظر عن الفواق أمام المنافس، إلا أننا قدمنا أداءً جيداً وتخلصنا من المشاكل التي سببتها العطلة الشتوية وأصبحنا فى في حالة جيدة جدا لاستئناف دوري الأبطال".



هدف بونوتشى أمام فروسينونى

اليجرى يتحدث عن قمة أتلتيكو مدريد ضد يوفنتوس

وعن مواجهة أتلتيكو مدريد قال أليجرى: "ستكون المباراة ضد أتلتيكو مدريد مختلفة جداً، يجب أن نكون أكثر حرصاً وأن نجد اللحظة المناسبة للتسجيل. من المهم أن نسجل هدفًا خارج ملعبنا وإلا سيكون من الصعب أن نتخطى هذا الدور".

وعن التعاقد مع إيكاردى مهاجم إنتر ميلان قال: "إيكاردي لاعب مميز وسجل العديد من الأهداف ولديه مستقبل كبير، لكن لا يمكننى أن أقيمه بشكل مناسب الآن لأنى لم أشرف على تدريبه."