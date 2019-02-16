شكرا لقرائتكم ويلبيك: سأتعافى قريباً.. وسنرى محمد صلاح جديدا مستقبلاً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أوضح المهاجم الإنجليزي داني ويلبيك، لاعب أرسنال، بأن المهاجم المصري محمد صلاح يعد مثالا رائعا للاعب العربي، مضيفا بأنه من الصعب إيجاد لاعبين بشخصيته.

وقال ويلبيك في مقابلة خاصة مع "العربية": شعرت بخيبة أمل بعد تعرضي للإصابة في نوفمبر الماضي ومنذ ذلك الوقت تابعت برنامجي العلاجي وأشعر بالرضا حاليا وآمل أن أعود إلى الملاعب في الأسابيع المقبلة، لأنه من الصعب الابتعاد عن المباريات خلال فترة الإصابة وهو أمر قاسي أن تراقب زملاءك يشاركون في المباريات وأنت تلازم البيت أو تواصل برنامجك العلاجي ومحروم من اللعب.

وأضاف: ذهنيا تشعر بالمعاناة لكنك تبحث عن أمور أخرى لإبعاد تفكيرك عن هذا الإحباط مثل القراءة أو متابعة شاشة التلفاز، ومن المهم أيضا أن تقرأ عن حياة رياضيين في أنواع مختلفة من الألعاب وما مروا به في مسيرتهم وهذا يساعدك في حياتك كرياضي رغم اختلاف المواقف أحيانا لكن الأهم قدرتهم على تجاوز الصعوبات التي واجهتهم.

وعن مركزه المفضل، قال ويلبيك: أنا أفضل أن ألعب في مركز قلب الهجوم وليس الجناح، في الملعب تسعى دوما لترك أثر في سير المباراة مساعدة زملائك لتحقيق الفوز بنهاية التسعين دقيقة.

ولدى سؤاله عن الأسكتلندي السير أليكس فيرغسون والفرنسي أرسين فينغر، كشف ويلبيك: هما مدربان من الأساطير في اللعبة لما قدماه في مسيرتهما في الدوري الإنجليزي وتركا تأثيرا على لعبة كرة القدم بالعالم أجمع، وكنت محظوظا باللعب تحت إشرافهما، فقد بدأت مسيرتي شابا مع يونايتد مع فيرغسون وساعدني بالتطور بمختلف الجوانب وليس فقط كلاعب لكرة القدم وكان يتحدث معي في كل يوم وهذا أمر عظيم في انطلاقة مسيرتي، أما المدرب فينغر ترك لي حرية كبيرة في أرسنال وجعلني أعبر عن شخصيتي في الميدان ولعب كرة القدم بشكل ممتع الآن لدينا أوناي إيمري كمدرب في أرسنال وهو جيد ويعطينا التوجيهات الدقيقة حول الأداء وكيفية مواجهة المنافس.

وتحدث ويلبيك عن أهم المواجهات المحلية وقال: الديربي ضد توتنهام أمر مهم لكل لاعبي أرسنال ونرغب دوما بالفوز بهذه المباراة وأيضا الفوز في أي مباراة، التحضير لها يكون تحت شعار نيل النقاط الثلاث، والأمر ذاته ينطبق على مواجهة مانشستر يونايتد، بل أيضا يشمل أي مباراة ضد الفرق الستة الكبار في الدوري الإنجليزي ولا توجد مباريات سهلة لأن الجميع يستعد بشكل جيد خاصة عندما يلاقي أرسنال.

وأشاد المهاجم الإنجليزي بنظيره المصري محمد صلاح، وقال: صلاح قدم أداء رائعا مع ليفربول ولا أعتقد أنه من الممكن أن نشاهد لاعبا يشبهه بشخصيته المميزة، لكنني متأكد أن العالم العربي قادر على تقديم لاعب آخر مستقبلا يحاول وضع بصمته في كرة القدم العالمية كما فعل صلاح.

وأردف حول زميله محمد النني وقال: مشاركة محمد النني في المباريات هو قرار يمتلكه مدرب أرسنال ولا يمكنني التعليق على هذا الأمر لكن طبعا النني زميل رائع ويقدم أداء جيدا مع منتخب مصر وآمل أن ينال دقائق أكثر في المباريات المقبلة مع النادي.

واختتم ويلبيك بأمنيته أن يواصل أرسنال تقوية علاقته بالجماهير العربية، وقال: بالتأكيد إنه أمر جيد أن يحتفظ أرسنال بعلاقة قوية مع جماهيره في العالم العربي والإمارات تحديدا حيث يمتلك مدرسة كروية هنا في دبي يشرف عليها مدربون من أرسنال وهذا سيترك أثرا إيجابيا بلا شك.