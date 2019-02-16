يوفنتوس يقسو على فروسينوني ويهزمه بثلاثية نظيفة

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جدة - بواسطة طلال الحمود - فاز فريق يوفنتوس على ضيفه فروسينوني 3 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وسجل اهداف يوفنتوس باولو ديبالا وليوناردو بونوتشي وكريستيانو رونالدو في الدقائق السادسة و17 و63 على الترتيب. ورفع يوفنتوس رصيده إلى 66 نقطة ليعزز صدارته لجدول الترتيب، وتوقف رصيد فروسينوني عند 16 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير.
وحافظ يوفنتوس على سجله خاليا من الهزائم في الدوري حتى الآن مقابل الفوز في 21 مباراة والتعادل في ثلاث مباريات، فيما تلقى فروسينوني هزيمته الرابعة عشر هذا الموسم مقابل الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في سبع.
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