البرلمان: مبادرة لـ ’’لم الشمل‘‘ بين الأهلي والزمالك

محمد رشاد

أكد صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، أن هناك مبادرة سوف يتم تفعيلها في القريب العاجل، من أجل لم الشمل بين إدارتي الأهلي والزمالك.

وقال حسب الله، في تصريحات لقناة "المحور": "أشجع النادي الأهلي، لكن هناك ما هو أهم من الأهلي والزمالك، علم بلدنا مصر، كل الهيئات والمؤسسات الرياضية والأندية، الجميع يخدم مصلحة مصر، ولو هناك محاولات لبث الفتنة والتفرقة بين الجماهير، يجب أن نقف ونراجع أنفسنا من أجل مصر فقط لا غير".

وأضاف: "عندما نتحدث عن الأهلي والزمالك، نحن هنا نتحدث عن قلعتين وليس فقط أندية كرة قدم، الأهلي والزمالك هم شعب...