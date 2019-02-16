موجة غضب بين الحكام ضد عصام عبد الفتاح بسبب التعهدات

سيطرت حالة من الغضب على الحكام، نتيجة مطالبة لجنة الحكام برئاسة عصام عبد الفتاح منهم، بتوقيع تعهدات بعدم العمل في الأكاديميات والأندية.
وأبدى الحكام غضبهم الشديد من طلب عبد الفتاح، كما طالبوه بزيادةبدلاتهم المالية نظير عملهم بالتحكيم حتى يستطيعوا التفرغ وترك العمل في الأندية والأكاديميات، ورفض معظمهم توقيع التعهدات، في الوقت الذي تتمسك فيه اللجنة بتوقيع الحكام
والجدير بالذكر أن أزمة كبيرة نشبت مؤخرًا داخل منظومة التحكيم نتيجة إلغاء هدف حرس الحدود أمام الأهلي في الدوري عن طريق الحكم حسن السندبيسي وتبين بعد ذلك أنه يعمل في أكاديمية تحمل اسم "الأهلاوية ستارز"، مما دفع لجنة الحكام للمطالبة بتوقيع التعهدات.
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