التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام بلد الوليد

سواريز وميسي وديمبلي كتبت ـ سارة جاب الله: يستضيف فريق برشلونة الليلة نظيرة بلد على ملعب "كامب نو"، والتي من المقرر أن تبدأ في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من عمر الدوري الإسباني "الليجا". ويدخل برشلونة المباراة وهدفه الحصول على النقاط الثلاث الكاملة ومواصلة التربع على قمة عرش الدوري الإسباني من أجل الاستمرار في الطريق الصحيح والحفاظ على لقب الليجا وعدم إعطاء فرصة لقطار التربع على قمة عرش الدوري الإسباني من أجل الاستمرار في الطريق الصحيح والحفاظ على لقب الليجا وعدم إعطاء فرصة لقطار ريال مدريد وأتلتيكو مدريد الاقتراب من الصدارة. ومن المتوقع أن يبدأ فالفيردي تشكيلة برشلونة في مباراة اليوم أمام بلد الوليد بالأسبوع الرابع والعشرين من عمر "الليجا": حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن خط الدفاع: سيرجي روبيرتو، جيرارد بيكيه، لينجليت وجوردي ألبا.. خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس، ألينا وراكيتيتش خط الهجوم: ليونيل ميسي، عثمان ديمبيلي ولويس سواريز تجمع المباراة بين متصدر ترتيب الدوري الإسباني برشلونة صاحب الـ51 نقطة، وبلد الوليد المتواجد في المرتبة الـ15 برصيد 26 نقطة.

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