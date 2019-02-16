«أليخاندرو» يقود مران مستبعدي الأهلي من مواجهة «الإنتاج»

مران الأهلي (أرشيفية) كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال: قاد أليخاندرو، مخطط أحمال الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مران اللاعبين الغائبين عن مواجهة الإنتاج الحربي التي تقام مساء اليوم، ضمن مواجهات الأسبوع 22 من بطولة الدوري الممتاز. ضمن مواجهات الأسبوع 22 من بطولة الدوري الممتاز. واشتمل المران على جانب بدني قوي، وتدريبات الكرة، بمشاركة جميع اللاعبين. ويرغب الجهاز الفني بقيادة الأوروجواياني مارتن لاسارتي، في تجهيز جميع اللاعبين للمرحلة المقبلة، في ظل توالي المباريات ما بين البطولات المحلية ودوري أبطال إفريقيا.

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