رياضة | "صبحي" يتفقد الصالة المغطاة بكلية تربية رياضية استعدادا لبطولة البحر المتوسط لليد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "صبحي" يتفقد الصالة المغطاة بكلية تربية رياضية استعدادا لبطولة البحر المتوسط لليد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس كامل أبو زهرة سكرتير عام المحافظة والمهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد بجولة تفقدية بالصالة المغطاة بكلية تربية رياضية والتي ستستضيف بطولة البحر المتوسط لكرة اليد للناشئين.

وشاهد الوزير بروفة حفل افتتاح بطولة البحر المتوسط لكرة اليد للناشئين والتي تقام خلال الفترة من ١٧ الي ٢٣ فبراير ٢٠١٩

الجدير بالذكر أنه يشارك في البطولة 12 منتخبًا هم " فرنسا – تركيا – مونتنجرو – إيطاليا – رومانيا – تونس – المغرب – الجزائر – اليونان – المملكة العربية السعودية – الامارات العربية المتحدة – مصر " والتي تم تقسيمها الي مجموعتين المجموعة الاولي بالصالة المغطاة بالمدينة الرياضية والمجموعة الثانية بصالة كلية التربية