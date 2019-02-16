رياضة | صبحي يلتقي اللجنة المنظمة لبطولة البحر المتوسط لكرة اليد في بورسعيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صبحي يلتقي اللجنة المنظمة لبطولة البحر المتوسط لكرة اليد في بورسعيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقي الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس كامل أبو زهرة سكرتير عام محافظة بورسعيد والمهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد وعضو مجلس إدارة اتحاد البحر المتوسط باللجنة المنظمة لبطولة البحر المتوسط للناشئين لكرة اليد مواليد 2002 والتي تستضيفها بورسعيد خلال الفترة من 17 الي 23 فبراير 2019.

و أكد صبحي علي اهتمامه بكافة الألعاب الرياضية وان الوزارة تقف داعمة لاتحاد اليد وكافة الاتحادات المختلفة التي تنظم البطولات العالمية التي تقام علي مصر، مؤكدا أن الوزارة تقوم بتسهيل كافة الأمور من اجل العمل علي إنجاح البطولة، مضيفا ان كرة اليد هي اللعبة الشعبية الثانية في مصر والوزارة توليها كل الاهتمام كما أن استضافة البطولة علي ارض بورسعيد يؤكد علي ان شعب بورسعيد شعب رياضي ويسعد بإقامة كافة الأنشطة الرياضية علي ارضه ويرحب بالجميع.

و أثني فرانشسكو بروموتو رئيس اتحاد البحر المتوسط علي الجهود المبذولة من وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري لكرة اليد لاقامة البطولة وتذليل جميع العقبات وتوفيرها للعمل علي إنجاح البطولة وخروجها كما اعتاد من مصر دائما ان تقيم البطولات العالمية والدولية.

أوضح هشام نصر ان الاتحاد المصري لكرة اليد بدأ في الاستعداد لاستضافة البطولة منذ اكثر من ثلاثة اشهر وان الاتحاد قد توجه بالدعوة لثلاث دول شقيقة للمشاركة في البطولة وهم " المملكة العربية السعودية – الامارات العربية المتحدة – رومانيا " وهي دول غير مطلة علي البحر المتوسط ولكن ستفيد جميع الفرق في الاحتكاك معهم.

و يشارك في البطولة 12 فريقا هم " فرنسا – تركيا – مونتنجرو – إيطاليا – رومانيا – تونس – المغرب – الجزائر – اليونان – المملكة العربية السعودية – الامارات العربية المتحدة – مصر " والتي تم تقسيمها الي مجموعتين المجموعة الاولي بالصالة المغطاة بالمدينة الرياضية والمجموعة الثانية بصالة كلية التربية الرياضية.

و حضر اللقاء إيهاب العزب المدير التنفيذي للاتحاد المصري لليد والدكتور علي أبو سمرة وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد وفرانشسكو بروموتو رئيس اتحاد البحر المتوسط، جولان انصاري نائب رئيس اتحاد البحر المتوسط، هيكل حمودة نائب امين صندوق البحر المتوسط والكابتن عبده عبد الوهاب عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد والمشرف علي بطولة البحر المتوسط، النائب محمود حسين عضو مجلس النواب ولفيف من قيادات المحافظة ومديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.