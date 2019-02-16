اونلاين | مشاهدة مباراة الاهلي السعودي اليوم ضد الوصل الاماراتي بث مباشر في البطولة العربية

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يحل فريق الأهلي السعودي ضيفًا ثقيلًا على الوصل الإماراتي في المباراة التي ستجمع بينهما في الثالثة والنصف عصر اليوم السبت على ملعب استاد زعبيل بنادي الوصل ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال " البطولة العربية " وستحرص الجماهير الغفيرة على مستوى الوطن العربي على مشاهدة مباراة الأهلي والوصل في البطولة العربية اليوم والتي تحمل الكثير من الأهمية للفريقان وسيكون بث مباشر مباراة الوصل والأهلي اليوم متوفرًا من خلال موقعنا يلا لايف في الموهد المحدد للقاء بجودة عالية و بدون إعلانات.

يدخل فريق الوصل الإماراتي مباراة اليوم ضد الأهلي السعودي بقيادة المدير الفني غوستافو كوينتيروس بشعار لا بديل عن الفوز حيث يرغب في استغلال تواجد المباراة على ملعبه ووسط جمهوره من أجل تحقيق نتيجة إيجابية لتسهيل مهمته في مباراة العودة ، رابط بث مباشر مشاهدة مباراة الوصل والأهلي اليوم ، يخوض فريق الأهلي السعودي مواجهة اليوم ضد الوصل بقيادة المدرب خورجي فوساتي على امل الخروج بأفضل نتيجة ممكنة خارج ملعبه لتسهيل مهمته في لقاء العودة الذي سيكون على ملعبه في السعودية يوم 25 من شهر فبراير الجاري.

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وتأهل فريق أهلي جدة إلى دور الـ 8 على حساب وفاق سطيف الجزائري بعد الفوز عليه بهدفين مقابل هدف في مجموع لقائي الذهاب والعودة ، حيث فاز الأهلي في الذهاب خارج ملعبه بهدف نظيف وتعادل في الإياب بهدف لكل فريق على ملعبه في السعودية ، مباراة الأهلي والوصل بث مباشر اليوم تأهل فريق الوصل إلى دور الـ 8 على حساب الأهلي المصري حيث تعادل مع الأهلي في مصر بهدفين لكل منهما ، وتعادل بهدف لكل منهما في الإياب بالإمارات ليتأهل الفريق الإماراتي.