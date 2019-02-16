اونلاين | كورة اونلاين يلا شوت Kora مباراة الاهلي والوصل بث مباشر تابع لايف يوتيوب الأسطورة beIN Sport HD كأس زايد 16 فبراير

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يواجه فريق الأهلي السعودي مضيفه فريق الوصل الإماراتي في يوم السبت الموافق 16 فبراير 2019 على الأراضي الإماراتية، وذلك في إطار ذهاب الدور ربع النهائي ضمن فعاليات بطولة كأس زايد للأندية الأبطال 2018 / 2019 م.

ولم يعرف فريق الأهلي طعم الخسارة سوى في مباراتين فقط لا غير من أصل آخر خمس مباريات خاضها الفريق السعودي، وفي مقابل ذلك نجح فريق الأهلي في تحقيق الانتصار في 3 مباريات أخرى دون أن يسقط في فخ التعادل في أي مباراة على الإطلاق.

وينتظر فريق الأهلي أربع مباريات هامة للغاية في الفترة القليلة القادمة بعد مباراته المقبلة مع نظيره فريق الوصل، حيث يواجه فريق الأهلي في المباراة الأولى مضيفه فريق الفتح في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وفي المباراة الثانية سوف يواجه فريق الأهلي ضيفه فريق الوصل الإماراتي في بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، وفي المباراة الثالثة سوف يواجه فريق الأهلي ضيفه فريق الاتحاد في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، أما المباراة الرابعة سوف تجمع بين فريق الأهلي وبين ضيفه فريق السد القطري في بطولة دوري أبطال آسيا.

أما على الجانب المقابل فلم يعرف فريق الوصل طعم الانتصار سوى في مباراتين فقط لا غير من أصل آخر خمس مباريات خاضها الفريق الإماراتي، وفي مقابل ذلك تعرض فريق الوصل إلى الخسارة في مباراتين أيضاً، كما سقط فريق الوصل في فخ التعادل في مباراة واحدة فقط لا غير.

ويحتل فريق الأهلي في الوقت الحالي المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين مع امتلاكه في رصيده 36 نقطة، وفي مقابل ذلك يحتل فريق الوصل في الوقت الحالي المركز الحادي عشر في جدول ترتيب دوري الخليج العربي الإماراتي للمحترفين مع امتلاكه في رصيده 14 نقطة.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة فريق الأهلي مع مضيفه فريق الوصل عبر قناة AD Sports HD1 المجانية بصوت المعلق فارس عوض، وذلك في تمام الساعة 15:30 عصراً بتوقيت جمهورية مصر العربية وأيضاً الساعة 16:30 عصراً بتوقيت المملكة العربية السعودية.