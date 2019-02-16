اونلاين | يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي والوصل بث مباشر كأس زايد الاسطورة HD كورة اونلاين

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مشاهدة مباراة الأهلي والوصل بث مباشر ، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، فريق الأهلى السعودى تلقى هزيمة فى آخر مباراة لعبها أمام النصر فى الدورى السعودى بهدفين مقابل هدف واحد، و يحتل الأهلى المركز الثالث قى الدورى، بينما فريق الوصل الإماراتي فى مركز متاخر فى دورى الخليج الاماراتى، لكنه استطاع التأهل على حساب الأهلي المصري ، في دور الستة عشر من كأس زايد للأندية.

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تبدأ المباراة فى تمام الرابعة و النصف بتوقيت مكة المكرمة،الخامسة و النصف بتوقيت أبوظبى، الثالثة و النصف بتوقيت القاهرة. و سوف تنقل المباراة على قنوات أبوظبى الرياضية.