اونلاين | بث مباشر| مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد في البطولة العربية Abu Dhabi HD

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر| مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد في البطولة العربية Abu Dhabi HD والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقدم لكم اليوم، البث المباشر لـ مباراة الهلال والاتحاد السكندري المرتقبة في ربع نهائي البطولة العربية، والمقرر اقامتها يوم السبت 16-2-2019، ونرصد لكم مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد السكندري بث مباشر عبر القناة الناقلة ابو ظبي سبورت، وقد تقرر ان تقام المباراة على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.

مباراة الهلال والاتحاد السكندري

يدخل الهلال المباراة وهو متصدرا للدوري السعودي وذلك بعدما فاز على القادسية في إطار منافسات الجولة 20 بنتيجة 4/1، حيث أن الزعيم متصدرا لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان برصيد 49 نقطة وبفارق ست نقاط فقط عن النصر الذي يحتل المركز الثاني، وحتى الآن فقد فاز الهلال في 15 مباراة، وتعادل في أربع وتلقى هزيمة واحدة.

أما الاتحاد السكندري فيقدم أداء جيد في الدوري المصري هذا الموسم، فبعد مرور 22 جولة استطاع زعيم الثغر أن يحتل المركز الثاني عشربرصيد 24 نقطة، وحتى الآن فقد فاز في 5 مباريات وتعادل في تسع وخسر في 8 مباريات.

موعد مباراة الهلال والاتحاد السكندريموعد مباراة الهلال والاتحاد السكندري

موعد مباراة الهلال والاتحاد السكندري

من المقرر أن يكون توقيت مباراة الهلال ضد الاتحاد السكندري في دور الـ 8 من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال “البطولة العربية” في تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف مساءا بتوقيت المملكة السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد السكندري

تنقل مباراة الهلال والاتحاد السكندري بث مباشر عبر قناة أبو ظبي الرياضية المفتوحة على النايل سات بأعلى جودة للصوت والصورة.

سيتم وضع البث المباشر قبل بدأ المباراة