شكرا لقرائتكم خبر عن هل يتبع راموس خطة أياكس أمام جيرونا للمشاركة في الكلاسيكو؟ والان مع التفاصيل

الخليج 365- تسائلت الصحف الأسبانية حول نية المدافع سيرجيو راموس لاعب ريال مدريد وما سيفعله خلال مباراة فريقه أمام جيرونا والتي تقام غدا ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الأسباني.

وقالت صحيفة "ماركا"، هل سيبحث سيرجيو راموس على بطاقة صفراء ضد جيرونا ليضمن المشاركة ضد برشلونة يوم 2 مارس ؟، حيث يمتلك قائد الملكي 4 إنذارات في سجلاته وعلى بعد واحدة فقط من الإيقاف.

وتابعت الصحيفة، أن راموس قد يتعمد الحصول على بطاقة صفراء خلال مباراة الغد، ليضمن الغياب عن المباراة اللاحقة أمام ليفانتي بالجولة 25 من الليجا، ويصبح جاهز للمشاركة أمام برشلونة في الكلاسيكو يوم 2 من شهر مارس المقبل ضمن منافسات الجولة 26.

وكان راموس تعمد الحصول على إنذار خلال مباراة ريال مدريد وأياكس بذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال، ليصبح جاهز للمشاركة في الدور ربع النهائي بسجل خالي من البطاقات.

ويمتلك راموس و ناتشو من ريال مدريد وراكيتيتش، فيدال ولينجليت من برشلونة في رصيد كل واحد منهم 4 بطاقات صفراء، قبل مباراتين فقط من الكلاسيكو.