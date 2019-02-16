شكرا لقرائتكم خبر عن صدام منتظر بين بروسيا دورتموند ومانشستر يونايتد والان مع التفاصيل

الخليج 365- حددت إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي بروسيا دورتموند الألماني سعر بيع اللاعب جادون سانشو واحد من أفضل المواهب الشابة في العالم حالياً حيث يتصراع على ضم اللاعب الكثير من الاندية العالمية على غرار مانشستر يونايتد وتشيلسي وريال مدريد.

وفي تقرير صحفي نشرته بعض المواقع البريطانية أكدت أن سعر بيع اللاعب كما حددته إدارة النادي الألماني يقدر بنحو سبعين مليون يورو خاصةً وأن سانشو من أبرز النجوم الموجودين في الدوري الألماني هذا الموسم وساهم في تصدر فريقه للبوندسليجا والحصول على لقب بطل الشتاء.

وسبق وأن صرح اللاعب أنه يحتاج إلى موسم آخر في الدوري الألماني مع بروسيا دورتموند من أجل التأقلم على الأجواء العالمية ومواصلة التطور والحصول على بعض الألقاب من أجل العودة إلى الدوري الأنجليزي الممتاز من جديد حيث سبق وأن مثل اللاعب فريق مانشستر سيتي الانجليزي.

ووضع السيتزينز في بند بيع اللاعب لبروسيا دورتموند مقابل ثمانية مليون جنية إسترليني شرط يفيد بحصول النادي الأنجليزي على نسبة 15% من عقد اللاعب في حالة رحل إلى أي فريق آخر وقام مسؤولوا مانشستر يونايتد بعرض خدمات اللاعب على النرويجي سولسكاير.

وجاء رد المدير الفني للشياطين الحمر أنه لم يحسم بعد موقفه من الإستمرار أو الرحيل عن الفريق بنهاية الموسم الجاري بعد نهاية عمله كمدرب مؤقت وفي حالة إن بقي على رأس القيادة الفنية سوف يقوم بالتعاقد مع اللاعب على الفور.