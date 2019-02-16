شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم: الأهلي يواجه الإنتاج.. وقمة عربية بين الاتحاد والهلال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقام اليوم السبت، مبارتان ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الممتاز المصري، حيث يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي بنظيره النجوم، ويصطدم الأهلي بفريق الإنتاج الحربي، كما تقام مباراة ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال بين الاتحاد السكندري والهلال السعودي.

الإسماعيلي والنجوم: تنطلق المباراة في الرابعة عصرا، على استاد جهاز الرياضة العسكري، ويديرها الحكم أحمد حمدي، ويعاونه عمر فتحي ورجب محمد، ومحمد التابعي حكمًا رابعًا، وكل من أحمد العدوي وصبحي الغمراوي حكمًا خامسًا.

الاتحاد والهلال السعودي: تنطلق المباراة في السادسة والنصف مساءا، على ملعب فيصل بن فهد.

الأهلي والإنتاج الحربي: تنطلق المباراة في السابعة مساءا، على ملعب بتروسبورت، ويديرها الحكم محمد الحنفي، ويعاونه يوسف البساطي وسامي هلهل، ومحمد عمارة حكمًا رابعًا، وكل من طارق سامي وأسامة هيكل حكمًا خامسًا.