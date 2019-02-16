شكرا لقرائتكم ترقب إسماعيلاوي من عقوبات "الكاف" المالية المنتظرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تسود مجلس إدارة النادى الاسماعيلى حالة من الترقب انتظارا للعقوبات المالية المنتظر توقيعها على الدراويش من الاتحاد الافريقى الكاف بسبب أحداث مباراة الافريقى التونسى لاسيما بعد قبول تظلم الاسماعيلى وعودته لمنافسات دوري الابطال الافريقى مرة أخرى فى سابقة هى الاولى من نوعها.

ويعتزم المجلس تقديم تظلم لتخفيف عقوبات الكاف فى حالة توقيع عقوبات ضخمة لاسيما فى ظل الازمة المالية التى يعانى منها النادى فى الاونة الأخيرة .

كان الاتحاد الأفريقى لكرة القدم قد قرر إقصاء الإسماعيلى من دورى أبطال أفريقيا على خلفية إلغاء مباراة الفريق مع الأفريقى التونسى بسبب الشغب الجماهيرى قبل أن يعلن قبول التظلم ويعيد الدراويش لمنافسات البطولة.

خاض الإسماعيلى مباراتين فى دورى أبطال أفريقيا، خسر فيهما أمام مازيمبى فى الكونغو بهدفين مقابل لا شىء، وأمام الأفريقى لإلغاء اللقاء بسبب عدم استكماله.