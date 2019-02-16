بايرن ميونخ يُعلن جاهزية كومان لمباراة ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني عن جاهزية اللاعب الفرنسي كينجسلي كومان جناح الفريق البافاري لخوض مباراة الفريق أمام ليفربول بدوري الأبطال.

ويستعد بايرن ميونخ لملاقاة فريق ليفربول في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا على ملعب "أليانز أرينا"، مساء الثلاثاء.

وكان كومان تعرض لإصابة في الدقائق الأخيرة لمباراة فريقه أمام أوجسبورج في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الجمعة، بعدما اصطدم بأحد مدافعي أوجسبورج ليغادر الملعب مصاباً.

Advertisements

وقالت بعض التقارير الصحفية إن هناك شكوك حول مشاركة كومان في مباراة ليفربول بدوري الأبطال.

وأكد بيان النادي البافاري إن بعد الفحوصات الطبية التي خضع لها كومان أثبتت أنه بخير وسيتمكن من خوض مباراة ليفربول بدوري الأبطال.

ومشاركة كومان ستكون بمثابة إنقاذ للمدرب نيكو كوفاتش، حيث سيغيب كلاً من توماس مولر عن المباراة للإيقاف وأريين روبين الذي يغيب عن صفوف الفريق البافاري منذ نوفمبر الماضي للإصابة.