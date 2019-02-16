مصدر: الزمالك يفقد حازم إمام أمام إنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ مراسل الخليج 365:

قال مصدر بالجهاز الفني لنادي الزمالك، إن الظهير الأيمن لفريقهم حازم إمام سيغيب عن مباراة إنبي المقبلة بالدوري.

ويستعد الزمالك لمواجهة إنبي يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الـ22 لمسابقة الدوري الممتاز.

وأشار المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم السبت، إن حازم إمام يُعاني من التهابات في الركبة تسببت في غيابه عن مباراة نصر حسين داي ولن يلحق بمباراة إنبي.

وأتم المصدر حديثه بالإشارة إلى أن حازم إمام يخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي لتجهيزه للمباريات المقبلة للفريق.