إسماعيل يوسف يتحدث عن.. التأهل بالكونفيدرالية.. مباراة إنبي.. والجدية والتركيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إن الفترة الماضية شهدت سوء توفيق لفريقهم ببعض المباريات ولكن الموسم يؤخذ من بدايته لنهايته والإدارة تدعم الفريق ولابد أن يكون هناك تركيز وجدية ففي مباريات لن تأتي للفريق فرصًا كثيرة وسيكون عليه التسجيل.

وأشار يوسف، خلال حوار أجراه معه برنامج الزمالك اليوم المُذاع على فضائية المحور، مساء يوم أمس الجمعة، إلى أن الجميع أغلق ملف الكونفيدرالية، مضيفًا:"بإذن الله سنتأهل فمعنا فريق كبير وجهاز فني كبير ومن خلال خبرتي لابد أن يأتي وقت ويقع الفريق خلال الموسم فلا يوجد فريقًا يفوز دائمًا والعكس وأن يكون على مستوى ثابت المهم العودة وهناك اجتماعات مستمرة مع اللاعبين والجهاز الفني منذ يوم أمس".

وتابع عضو مجلس إدارة نادي الزمالك:"أرى أن الفريق يؤدي خلال الموسم مباريات جيدة وهناك تطور في مستوى الأداء الجماعي بالفريق نعم حزنت الجماهير بسبب أخر مباراتين في أفريقيا ولكن لم تفقد الثقة في اللاعبين".

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وأشار تيجانا، إلى أن كل المباريات صعبة في الدور الثاني لوضع الفرق، قائلاً:"إنبي في وضع لا يتناسب مع اسمه وإمكانياته وبالنسبة لنا ستكون مباراة صعبة ولكن الزمالك يلعب على بطولة والثلاثة نقاط مهمين جدًا ومباراة إنبي تأتي بعد تعادل في المواجهة الأفريقة لذا نركز للحصول على 3 نقاط".

وأتم حديثه بتوجيه رسالة لجماهير ناديه واللاعبين والجهاز الفني:"المجلس يقف داعم ورأئكم ولن يفقد الثقة بكم ولكن لابد من التركيز في المباريات القادمة لأنها صعبة ولكننا على ثقة بجهازنا ولاعبينا أن يظهروا بما يليق باسم وطموحات نادي الزمالك".

يُذكر أن الزمالك يتصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 48 نقطة، بينما يتذيل مجموعته الأفريقية برصيد نقطة بفارق 3 نقاط عن المتصدر.