تشكيل الاتحاد المتوقع للهلال .. نجم الأهلي المعار "مفاجأة" طولان فى صدام الزعيمين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

استقر حلمي طولان المدير الفني للاتحاد بشكل كبير على التشكيل الأساسي لزعيم الثغر فى مواجهة الهلال السعودي الذى يلقب بالزعيم فى لقاء الفريقين المرتقب بكأس زايد.

ويستضيف الهلال السعودي فى السادسة والنصف من مساء اليوم، السبت، الاتحاد السكندري باستاد جامعة الملك سعود، في ذهاب دور ربع النهائى للبطولة العربية.

ويدخل الاتحاد السكندري المباراة بتشكيل مدعوم بصفقات الانتتقالات الشتوية التى أجراها وأهمها عمار حمدي ناشئ الأهلي المعار حتى نهاية الموسم للفريق الأخضر والذى قدم أداءً رائعاً خلال المباراتين الذى شارك بهما.

وسجل حمدي هدفين فى المصري ليقود فريق للتعادل 2-2 وصنع هدفين فى فوز الأخضر على وادي دجلة 3-1 الأسبوع الماضي.

ويأتي خلف عمار ، ثنائي الدفاع الجديد ، البرازيلي الفيس دا سيلفا والسيد السالم وتوني سيلفا، مهاجم غينيا بيساو واللاعب السابق لفريق ليفربول الرديف، وصن داونز الجنوب أفريقي.

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ومن المتوقع أن يبدأ طولان المباراة بتشكيل مكون من :

الحارس : الهاني سليمان

خط الدفاع : محمود شعبان - محمود رزق - والاس سيلفا - السيد سالم.

خط الوسط : نور السيد - خالد الغندور - أحمد نبيل مانجا (أحمد توفيق) - عمار حمدي - توني سيلفا.

خط الهجوم : خالد قمر.