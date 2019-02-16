دورة روتردام: ميدفيديف يخرج تسونغا من ربع النهائي ونيشيكوري يبلغ نصف النهائي

خرج الفرنسي جو ويلفريد تسونغا من الدور ربع النهائي لدورة روتردام الهولندية الدولية بخسارته أمام الروسي دانييل ميدفيديف المصنف خامسا 4-6 و2-6 الجمعة.

واحتاج ميدفيديف إلى ساعة و33 دقيقة لتحقيق فوزه الثاني على تسونغا، المصنف 140 عالميا، في 3 مباريات جمعت بينهما حتى الآن، والثاني هذا الموسم بعدما كان تغلب عليه في نصف نهائي دورة بريزبين الأسترالية مطلع العام لحالي.

وأوقف ميدفيديف مشوار تسونغا نحو لقبه الثاني تواليا بعد الأول في دورة مونبلييه الأحد عندما أحرز أول لقب منذ عامين، والثاني في روتردام بعد الأول عام 2017.

وكان ميدفيديف بلغ ربع النهائي في أول مشاركة له في روتردام العام الماضي، علما بأنه توج بأربعة ألقاب خلال مسيرته آخرها في دورة صوفيا البلغارية الأحد. ورفع ميدفيديف رصيده من الانتصارات هذا الموسم الى 14 مقابل هزيمتين فقط.

ويلتقي ميدفيديف المصنف 16 عالميا في الدور نصف النهائي الفرنسي الآخر غايل مونفيس الـ33 عالميا والذي تغلب بسهولة على البوسني دامير دزومهور 6-1 و6-2 في ساعة و10 دقائق.

وهو الفوز الثاني لمونفيس على دزومهور في مباراتين جمعت بينهما حتى الآن بعد الأولى في الدور الأول لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، مطلع العام الحالي.

وبلغ الدور ذاته الياباني كي نيشيكوري الأول والسويسري ستانيسلاس فافرينكا المشارك ببطاقة دعوة بفوز الأول على المجري مارتون فوتشسوفيتشس 6-3 و6-2، والثاني على الكندي دينيس شابالوف العاشر 6-4 و7-6 (7-4)، ليضربان موعدا في دور الأربعة.

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والتقى نيشيكوري وفافرينكا 9 مرات حتى الآن وكان الفوز حليف السويسري 5 مرات آخرها في دور الـ32 لدورة سينسيناتي الأميركية للألف نقطة عام 2018 مقابل 4 انتصارات للياباني آخرها في نصف نهائي دورة بريزبين الأسترالية عام 2017.

واحتاج نيشيكوري إلى 79 دقيقة للتغلب على فوتشسوفيتسش في أول مباراة جمعت بينهما.

وقال نيشيكوري “أشعر أنني أتحسن في كل مباراة. في المجموعة لاثانية، أعتقد أنني لعبت بطريقة رائعة، لعبت بصلابة كبيرة وبقتالية وكنت أقوم برد أغلب الكرات وكنت جديدا على الإرسال الأول”.

وأضاف “أتمنى أن نقدم (مع ستان) مباراة جيدة. إنه لاعب رائع، وأنا سعيد بمشاهدته وهو يستعيد اللعب بشكل رائع”.

وحقق الياباني الذي توج بلقبه الثاني عشر في دورة بريزبين الأسترالية مطلع العام الحالي، فوزه الحادي عشر منذ مطلع العام الحالي مقابل خسارة واحدة عندما اضطر الى الانسحاب أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش في بطولة أستراليا المفتوحة الشهر الماضي.

في المقابل، احتاج فافرينكا بطل 2015 عندما تغلب على التشيكي توماس برديتش، إلى 90 دقيقة لتخطي عقبة شابالوف في ثاني مواجهة بينهما حيث ثأر لخسارته أمامه في ثمن نهائي دورة طوكيو عام 2018.

وقال فافرينكا “بدنيا، أشعر بحالة جيدة، وأنا أتحرك وأشعر بتحسن مباراة بعد أخرى”، مضيفا “مباراة اليوم كانت صعبة. كنت متوترا في نهاية المباراة بسبب الكرات الطويلة التي تبادلناها، لكن من الجيد بالنسبة لي أنني بقيت مركزا في المباراة ذهنيا وبدنيا”.