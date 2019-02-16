دوري الأبطال: إصابة كومان تقلق بايرن ميونيخ قبل مواجهة ليفربول

تعرض جناح بايرن ميونيخ الفرنسي كينغسلي كومان لإصابة مقلقة في كاحله خلال مباراة فريقه ضد أوغسبورغ في الدوري الألماني قد تبعده على الأرجح عن المواجهة المرتقبة ضد ليفربول الإنكليزي في دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل.

وكان كومان عاد في كانون الأول/ديسمبر الماضي من إصابة مماثلة في أربطة الكاحل بعد غياب طويل عن الملاعب.

واعرب مدرب الفريق البافاري الكرواتي نيكو كوفاتش عن تشاؤمه في ما يتعلق بالإصابة الجديدة بقوله “إنه يعاني، إنها الأربطة مجددا. يتعين علينا انتظار نتائج الفحوصات (…)، بحسب الاطباء لا يبدو الأمر جيدا”.

وستكون ضربة قوية لبايرن ميونيخ في حال تأكد غياب كومان عن موقعة ملعب أنفيلد في الشمال الإنكليزي لأن مدربه يعول عليه كثيرا وقال في هذا الصدد “عندما يلعب نملك ديناميكية مختلفة. افتقدناه كثيرا عندما كان مصابا ولذا آمل في ان يتمكن من اللعب (ضد ليفربول)”.

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وسجل كومان هدفين في مرمى أوغسبورغ وكان صاحب تمريرة هدف الفوز الذي سجله زميله النمسوي دافيد ألابا في المباراة التي فاز بها فريقه بصعوبة 3-2 قبل ان يتعرض للاصابة في آواخرها.

وتعرض الجناح الفرنسي البالغ من العمر 22 عاما لإصابتين متتاليتين في أربطة الكاحل، إحداهما في شباط/فبراير الماضي حرمته فرصة المشاركة مع منتخب بلاده المتوج بطلا للعالم في مونديال روسيا 2018، والثانية في آب/أغسطس الماضي في المباراة الأولى من الدوري الألماني لكرة القدم، غاب بسببها حتى مطلع كانون الأول/ديسمبر الماضي.

واثار كومان بلبلة عندما أعلن عن امكانية اعتزاله في حال تعرض لإصابة جديدة خطيرة لبرنامج “تيليفوت” الذي تبثه قناة “تي اف 1” الفرنسية آواخر العام الماضي. لكن مسؤولي بايرن ميونيخ وعلى رأسهم الرئيس التنفيذي كارل هاينتس رومينيغه سارعوا الى حضه الى عدم الانجرار والتفكير بانهاء مسيرته في حين اعتبر المدير الرياضي لبايرن البوسني حسن صالح حميدزيتش بان تصريحات كومان “عاطفية (…) انه محارب كبير وقد ناضل للعودة وقدم عملا رائعا. وسيكون في قمة جهوزيته مرة أخرى”.

ونشأ كومان في صفوف باريس سان جرمان الفرنسي، وانضم الى يوفنتوس الإيطالي في عام 2014، قبل القدوم الى ميونيخ عام 2016.