“فيفا”: 300 مليون دولار تضيع على الأندية الصغيرة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، أن أندية حول العالم، أغلبها صغيرة من أمريكا الجنوبية وأفريقيا، ضاع عليها نحو 300 مليون دولار مقابل ما يسمى حقوق الرعاية، وذلك عقب تنشئتها للاعبين صاعدين استطاعوا إكمال مسيرتهم وتحقيق نجاحات كبيرة في أوروبا.

ووفقاً لقواعد “فيفا”، فإن النادي الذي ينشأ فيه اللاعب يفترض أن يحصل على نسبة من عقده في كل مرة يلعب فيها لأحد الأندية عبر صفقة انتقال دولية.

وبدأ الكثير من كبار اللاعبين في العالم مسيرتهم في اندية صغيرة حيث يكون لبضعة الاف من الدولارات الكثير من الأهمية لأنديتهم التي نشأوا فيها.

ومع ذلك، فإن عدم وجود سجلات دقيقة إضافة لحقيقة أن تلك الأموال لا يتم تحويلها بشكل آلي يعني أن الأموال تضيع على الأندية في الأغلب. والمشكلة الأخرى أن نسبة حقوق الرعاية لم تتغير منذ 2001.

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ويعمل “فيفا” حالياً لصياغة إصلاحات واسعة النطاق على نظام الانتقالات وقال إن “أحد الأهداف يتمثل في تحسين ما يسمى حق الرعاية والتنشئة”.

واقر مجلس “فيفا” المنوط به صناعة سياسة الاتحاد الدولي إنشاء غرفة مقاصة للإشراف على سوق الانتقالات الدولية.

وأضاف مجلس “فيفا” أن هذا سيجعل المدفوعات المصاحبة لصفقات الانتقال، مثل حق الرعاية والتنشئة وعمولات الوكلاء، تتم بشكل مركزي وبسيط.