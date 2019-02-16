تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الإنتاج الحربي

استقر مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي بشكل كبير، على تشكيل الفريق لمباراة الانتاج الحربي بالجولة الـ22 لمسابقة الدوري الممتاز. وجاء تشكيل الأهلي المتوقع: حراسة المرمى: محمد الشناوي. Advertisements خط الدفاع: محمد هاني – أيمن أشرف – ياسر إبراهيم – علي معلول. خط الوسط: عمرو السولية – كريم نيدفيد. خط الهجوم: رمضان صبحي – ناصر ماهر – حسين الشحات – جونيور أجايي.

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