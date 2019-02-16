موعد مباراة الاتحاد السكندري والهلال في البطولة العربية والقنوات الناقلة

يحل الاتحاد السكندري ضيفا على فريق الهلال السعودي، في إطار ذهاب ربع نهائي بطولة كأس زايد للأندية العربية، وستنطلق المباراة في السادسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة.
وسيتم نقل المباراة، التي تقام على ملعب «جامعة الملك سعود» معقل الفريق السعودي في العاصمة السعودية الرياض، عبر قناة «أبو ظبي الرياضية HD1»، وسيتولى التعليق عليها المصري عصام عبده والإماراتي علي سعيد الكعبي.
ويسعى الاتحاد السكندري إلى تحقيق نتيجة طيبة، قبل مباراة الإياب في الإسكندرية، أملا في مواصلة مفاجآته بالبطولة العربية، بعدما أطاح بالترجي التونسي ثم الزمالك في دور الـ32 وثمن النهائي على الترتيب.
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