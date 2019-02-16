ليغا الخليج 365.. مارسيلو ليس عجوزا!

أداء رائع يقدمه الظهير الأيسر الشاب سيرجيو ريجليون في تشكيلة المدرب سانتياغو سولاري سواء في الديربي أمام أتلتيكو مدريد وكذلك في ملعب يوهان كرويف آرينا أمام أياكس أمستردام في دوري الأبطال الأوروبي.
نعم الظهير الشاب لاعب مميز لكنه ليس بقيمة لاعب بقدرات البرازيلي مارسيلو اللاعب الأفضل في مركزه في العالم في السنوات العشرة الاخيرة.
مارسيلو يمتلك قدرات مهارية وهجومية لا يمكن المقارنة بينه وبين أي لاعب آخر كما تطور دفاعيا في فترة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان وهو ما زاد من رونق اللاعب البرازيلي.
سولاري يجب أن يبحث عن اكتشاف مارسيلو من جديد مع منح اللاعب البرازيلي الثقة ليعود مرة آخرى لسابق عهده مع زين الدين زيدان ومورينيو وكارلو أنشيلوتي.
تواجد لاعب بقيمة مارسيلو مكسب كبير للجهة اليسرى لريال مدريد والبرازيلي ليس عجوزا بل قادر على العطاء لسنوات مقبلة مثله مثل جوردي ألبا ظهير البلوغرانا الذي في طريقه لتمديد تعاقده مع النادي الكتالوني.
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