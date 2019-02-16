الجزائري حسين لاجون ثاني عربي في الدوري الآرميني

انتقل الحارس الجزائري السويدي الشاب “حسين لاجون” هذا الأسبوع إلى أحد أندية الدوري الآرميني الممتاز، بعقد مدته ستة أشهر، على سبيل الإعارة من نادي أف سي إسكيلستونا السويدي.

ويأمل حسين ياسين لاجون أن يلعب بصفة مستمرة مع نادي “آرارات” الآرميني خلال النصف الثاني من الموسم الجاري، لتحسين وضعيته عند العودة إلى ناديه السويدي.

وقال الموقع الرسمي لنادي إسكيلستونا “انتقل حسين لاجون إلى إف آر آرات يريفان الأرميني، الاتفاق على هيئة إعارة حتى الصيف”.

وأضاف “النادي لديه أربعة حراس مرمى، ولهذا السبب تقرر ترك حسين لاجون لنادي آرات يريفان”.

وقال حسين “إنه ناد تاريخي يملك مالكًا ثريًا وهم يستثمرون بكثافة من أجل اللعب في الدوري الأوروبي بالمواسم القادمة”.

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وسيكون حسين لاجون ثاني لاعب عربي ينشط في الدوري الآرميني هذا الموسم بعد لاعب الوسط اللبناني “محمد مرقباوي” الملقب بـ “أيكر” الذي يلعب لنادي جاندراسار المتأسس عام 2002.

وسبق لمحمد مرقباوي الذي يلعب كجناح أيسر، تمثيل عملاق الدوري اللبناني “النجمة” لمدة ثلاثة مواسم قبل أن يقضي موسمًا وحيدًا مع نادي الإيخاء الأهلي ومنه رحل إلى آرمينيا قبل بداية موسم 2019/2018.

من هو حسين لاجون؟

الحارس الجزائري حسين لاجون حارس مرمى مولودية الجزائر السابق ينتقل من الدوري السويدي إلى الدوري الآرميني (صور: Eskilstuna web site)

حسين لاجون، البالغ من العمر 23 عامًا، بدأ مسيرته الكروية بين صفوف عملاق الدوري السويدي “مالمو” عام 2014، وانتقل منه إلى نادي تريستينا الإيطالي.

المولود في السويد، قرر عام 2015 تسجيل عودته الأولى إلى موطنه الأصلي “الجزائر” من بوابة مولودية الجزائر، وبعد عامين عاد إلى أوروبا بالانضمام لصفوف نادي بوتيف جالابوفو البلغاري الذي منحه الفرصة في ثلاث مباريات بالدوري المحلي.

وفي موسم 2019/2018 انضم (حسين محمد ياسين لاجون) إلى نادي فيريا البلغاري وسرعان ما غادره للالتحاق بصفوف إسكيليستونا الذي شارك رفقته في ثلاث مباريات فقط بالدوري السويدي خلال موسم 2018.

وقام نادي آرات الآرميني بالتعاقد مع عدد كبير من اللاعبين الأجانب في الفترة الأخيرة أمثال الكاميروني “إيبوت أيوكورو” والسنغالي “بابا ديمبا” والبرازيلي “روني” والكوري الجنوبي “شيم يون سيوب” والبونسي “فوكومانوفيتش” والأوكراني “آندري ياكوفليف” وستة لاعبين روس،