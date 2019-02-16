وزير الشباب والرياضة يجتمع باللجنة المنظمة لبطولة البحر المتوسط لكرة اليد

بورسعيد عبد الرحمن بصلة التقى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بكل من بروموتو قسطنطين رئيس اتحاد البحر المتوسط لكرة اليد وانصارى جيلانى نائب رئيس الاتحاد بالمحافظة. جاء ذلك بحضور المهندس كامل أبو زهرة سكرتير عام محافظة بورسعيد والدكتور محمود حسين وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب والمهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد وعبده عبد الوهاب عضو مجلس ادارة الاتحاد ومدير Advertisements

واستعرضت اللجنة المنظمة الاستعدادات النهائية للبطولة واستقبال البعثات والفرق المشاركة .

واثنت اللجنة المنظمة على استعدادات المدينة لاستقبال المدينة بطولة البحر المتوسط لشباب كرة اليد بمشاركة ١٢ دولة متوسطية .

وكان الوزير قد وصل صباح اليوم لمحافظة بورسعيد للوقوف على استعدادات المحافظة لاستقبال فعاليات البطولة والدكتور محمود حسين وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب والمهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد وعبده عبد الوهاب عضو مجلس ادارة الاتحاد ومديرالبطولة.واستعرضت اللجنة المنظمة الاستعدادات النهائية للبطولة واستقبال البعثات والفرق المشاركة .واثنت اللجنة المنظمة على استعدادات المدينة لاستقبال المدينة بطولة البحر المتوسط لشباب كرة اليد بمشاركة ١٢ دولة متوسطية .وكان الوزير قد وصل صباح اليوم لمحافظة بورسعيد للوقوف على استعدادات المحافظة لاستقبال فعاليات البطولة



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