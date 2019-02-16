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اونلاين | مباشر برشلونة وبلد الوليد بث حي| بث لايف | الاسطورة | يلا شوت | يوتيوب

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مباشر وبلد الوليد بث حي| بث لايف | الاسطورة | يلا شوت | يوتيوب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقدم لكم اليوم السبت، خدمة البث المباشر لمشاهدة بث مباشر لمباراة مباراة برشلونة وبلد الوليد، ضمن منافسات الأسبوع الـ24 من .
ويمكن مشاهدة مباراة برشلونة وبلد الوليد، التي تقام على ملعب "الكامب نو"، على قنوات "بي إن سبورتس"، السبت 16 فبراير الجاري، الساعة 9:45 مساء.

ويسعى برشلونة للفوز، لعودة الانتصارات بعد غياب آخر ثلاث مباريات.

سيتم وضع البث قبل بدأ المباراة

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