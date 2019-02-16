اونلاين | بث مباشر - الأهلي والإنتاج الحربي - لايف - يلا شوت - كورة ستار - كورة لايف

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بث مباشر.. مشاهدة مباراة (الاهلي والانتاج) اليوم السبت 16 فبراير في الدوري المصري

يبدو أن الأهلي المصري سيكون متحفزا من أجل الظهور بشكل أفضل مما ظهر عليه في آخر مباراة لعبها وكانت أمام سيمبا التنزاني في دوري أبطال إفريقيا، حينما يقابل فريق الإنتاج الحربي سهرة السبت على ملعب بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري المصري.

بث مباشر.. مشاهدة مباراة (الاهلي والانتاج) اليوم السبت 16 فبراير في الدوري المصري

موقف الأهلي والإنتاج الحربي قبل مباراة يوم السبت:

بث مباشر.. مشاهدة مباراة (الاهلي والانتاج) اليوم السبت 16 فبراير في الدوري المصري

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 39 نقطة بعد الزمالك صاحب الصدارة (48 نقطة) وبيراميدز صاحب المركز الثاني (45 نقطة).

بث مباشر.. مشاهدة مباراة (الاهلي والانتاج) اليوم السبت 16 فبراير في الدوري المصري

ويأتي فريق الإنتاج الحربي في المركز الرابع خلف الأهلي برصيد 31 نقطة وهو نفس رصيد مصر للمقاصة الذي يحتل المركز الخامس.

بث مباشر.. مشاهدة مباراة (الاهلي والانتاج) اليوم السبت 16 فبراير في الدوري المصري

موعد مباراة الأهلي ضد الإنتاج الحربي في الدوري والقنوات الناقلة:

بث مباشر.. مشاهدة مباراة (الاهلي والانتاج) اليوم السبت 16 فبراير في الدوري المصري

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يخوض الأهلي مباراته أمام الإنتاج الحربي في السابعة مساء السبت بتوقيت القاهرة، وتنقل المباراة على قناتي أون سبورت ونايل سبورت.

قائمة المستبعدين من لقاء الإنتاج:

وليد سليمان ومحمد نجيب وأحمد حمودي ومحمد محمود وصالح جمعة ووليد أزارو وأحمد فتحي وحسام عاشور وعمرو جمال للإصابة وعلي لطفي ورامي ربيعة وباسم علي وأحمد علاء وإسلام محارب ومحمد شريف لوجهة نظر فنية، ومروان محسن لعدم الجاهزية.

قائمة الأهلي الكاملة لمباراة الإنتاج الحربي:

وضمت القائمة المستدعاة لمباراة الإنتاج 19 لاعباً، هم: شريف إكرامي، ومحمد الشناوي، ومحمد هاني، وياسر إبراهيم، وأيمن اشرف، ومحمود وحيد، وسعد سمير، وعلى معلول، وهشام محمد، وعمرو السولية، وكريم نيدفيد، وناصر ماهر، حمدي فتحي، وأحمد الشيخ، ورمضان صبحي، وحسين الشحات، وصلاح محسن، وجونيور أجاي، وجيرالدو.

وسيكون البث المباشر لمباراة الأهلي والإنتاج الحربي متاحا لجميع متابعي "الخليج 365 الرياضي" قبل المواجهة بقليل