رياضة | عين.. هل يخطف ريال مدريد صفقة برشلونة المنتظرة؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عين.. هل يخطف ريال مدريد صفقة برشلونة المنتظرة؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عين | زاوية أسبوعية يقدمها الخليج 365 الرياضي يلقي فيها الضوء على شخصية مشهورة أو مغمورة أو حدث رياضي من منظور مختلف.

ذكرت صحفية دون بالون الإسبانية بأن ريال مدريد يخطط لضم لوكا يوفيتش نجم آينتراخت فرانكفورت وهداف الدوري الألماني حتى الآن لتعويض رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي.

واختارت عين "الخليج 365 الرياضي" يوفيتش نجم الأسبوع لإلقاء الضوء على مشواره الكروي:-

ولد لوكا يوفيتش في 23 ديسمبر 1997 في مدينة بيلينا في صربيا.

بدأ يوفيتش مشواره الكروي في صفوف الناشئين بنادي لوزنيكا وهو في الخامسة من عمره. وفي 2005 وهو في الثامنة من عمره، إنتقل يوفيتش إلى النجم الأحمر الصربي وظل يتنقل بين فرق الناشئين بالنادي حتى تم تصعيده للفريق الأول بالنادي عام 2013.

خاض يوفيتش مع النجم الأحمر 2238 دقيقة في 48 مباراة في البطولات المحلية والأوروبية، منهم 20 مباراة خاضها كأساسي و28 مباراة كاحتياطي، تم استبدال يوفيتش في 10 مباريات شارك فيها، لم يشارك يوفيتش في مباراة واحدة كان فيها حبيسا لمقاعد البدلاء، سجل يوفيتش 13 هدف طوال مشواره مع النجم الأحمر. قاد يوفيتش النجم الأحمر للفوز بالدوري موسم 2013/2014.

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في فبراير 2016، انضم يوفيتش إلى بنفيكا الذي وقع له حتى عام 2021 وخاض معه 45 مباراة وسجل له 4 أهداف، قاد يوفيتش بنفيكا للفوز ب5 بطولات : الدوري موسمي 2015/2016 و2016/2017 وكأس الدوري موسم 2015/2016 وبطولتي كأس البرتغال وكأس السوبر البرتغالي موسم 2016/2017.

في يونيو 2017، قرر يوفيتش خوض تجربة جديدة مع آينتراخت فرانكفورت الألماني الذي إنضم له لمدة موسمين على سبيل الإعارة مع وجود بند يسمح للنادي الألماني بشراؤه.

خاض يوفيتش مع فرانكفورت 2913 دقيقة في 56 مباراة في البطولات المحلية والأوروبية حتى الآن، منهم 31 مباراة خاضها كأساسي و25 مباراة كاحتياطي. تم استبدال يوفيتش في 15 مباراة شارك فيها، لم يشارك يوفيتش في 37 مباراة كان فيها حبيسا لمقاعد البدلاء، سجل يوفيتش 28 هدف طوال مشواره مع فرانكفورت حتى الآن. فاز يوفيتش مع فرانكفورت حتى الآن بكأس ألمانيا موسم 2017/2018.

* مشواره الدولي :

انضم يوفيتش لصفوف منتخب صربيا تحت 16 عامًا وهو في الخامسة عشر من عمره وظل يتنقل بين منتخبات الناشئين حتى تم تصعيده للمنتخب الأول العام الماضي وهو في الحادية والعشرون من عمره.

خاض يوفيتش مع منتخب بلاده الأول ومنتخبات الناشئين 2291 دقيقة في 35 مباراة حتى الآن، منهم 25 مباراة خاضها كأساسي و10 مباريات كاحتياطي. تم استبدال يوفيتش في 9 مباريات شارك فيها. لم يشارك يوفيتش في 16 مباراة كان فيها حبيسا لمقاعد البدلاء، سجل يوفيتش 21 هدف لمنتخبات بلاده حتى الآن.