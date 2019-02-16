رياضة | رسميا.. مانشستر يونايتد يعلن خسائر الاستغناء عن جوزيه مورينيو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. مانشستر يونايتد يعلن خسائر الاستغناء عن جوزيه مورينيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اضطر نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لدفع 22 مليون يورو للتخلص من مدربه السابق البرتغالي جوزيه مورينيو وفقًا لكشف الميزانية الداخلي للشياطين الحمر.

وذكر تقرير كشف الميزانية تحت مسمى النفقات الخاصة أو الاستثنائية مبلغ 19,6 مليون جنيه إسترليني لمورينيو وستة عناصر من طاقمه الفني كتعويضات عن فسخ عقودهم مع النادي.

كان مانشستر يونايتد قد فسخ عقده مع جوزيه مورينيو إثر للنتائج الكارثية التي حققها صاحب الأرقام القياسية في ألقاب الدوري الإنجليزي منذ انطلاق الموسم.

ومن مجموع 17 مباراة على مستوى البريميير ليج لم يفز يونايتد سوى بسبع مباريات، وكان من المفترض بقاء مورينيو على سفينة الشياطين الحمر إلى غاية صيف 2020.

جوزيه مورينيو يطعن نيمار

رفض جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد المقارنات بين نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي وأسطورة الكرة البرازيلية “بيليه”.

وقال جوزيه موريونيو عن مجلة Placar البرازيلية التي وصفت “نيمار أنه أفضل لاعب في تاريخ البرازيل: "نيمار موهبة رائعة ولا يستطيع أحد التشكيك في ذلك، لقد جاء إلى أوروبا، ونجح بشكل سريع".

وأضاف مورينيو: "أعتقد أنهم نسوا لاعبين كانوا أفضل في العالم في مرحلة ما، مثل رونالدو وريفالدو، ويمكنني أنّ أذكر أكثر من لاعب، جاءوا إلى أوروبا وكانوا رائعين".

وتابع مورينيو: "نيمار سيواصل القتال ليكون بين اللاعبين الكبار في أوروبا وأعتقد أنه بحاجة للفوز بلقب مع السيلسياو للوصول إلى مستوى بيليه".

ضربة ثلاثية تهدد أحلام برشلونة

يواجه نادي برشلونة الإسباني خطر غياب 3 نجوم أمام إشبيلية حال حصولهما على بطاقات صفراء اليوم في مباراة بلد الوليد اليوم ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين في الدوري الإسباني.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية أن الثلاثي إيفان راكيتيتش وأرتورو فيدال كليمونت لينجليت في رصيدهما أربع بطاقات صفراء وإذا حصل أحدهما على إنذار جديد اليوم سيتم إيقافه ويغيب أمام إشبيلية لتراكم البطاقات.

وتنص اللائحة في الدوري الإسباني على أنّ يتم إيقاف اللاعبين بشكل رسمي لمباراة واحدة، بعد الحصول 5 إنذارات صفراء.

ويلعب برشلونة مع إشبيلية يوم السبت المقبل الموافق 23 فبراير على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني.

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مصائب ليون فوائد عند برشلونة

ضربت الإصابات فريق ليون الفرنسي قبل مباراة برشلونة الإسباني في ذهاب دور الـ16من دوري أبطال أوروبا.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن المدافع جايسون دينايير ولاعب الوسط تانجي ندومبيلي مهددان بالغياب أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل لإصابات في الكاحل.

من الأغنى في العالم.. ريال مدريد أم برشلونة؟

تفوق نادي ريال مدريد الإسباني على غريمه التقليدي برشلونة فيما يتعلق بالأندية الأكثر دخلًا في العالم خلال الموسم الماضي.

ووفقا لقائمة "ديلويت" لأغنى أندية كرة القدم في العالم، فإن ريال مدريد كان النادي الأكثر دخلًا في الموسم الماضي بـ665 مليون جنيه إسترليني.

وتعد هذه المرة هي الـ12 التي يعتلي فيها نادي العاصمة الإسبانية قائمة أكثر الأندية دخلًا في العالم خلال الأعوام الـ22 الأخيرة.

وحل الغريم التقليدي برشلونة في المركز الثاني في قائمة "ديلويت" التي نشرتها شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، بعدما حقق دخلا قيمته 612 مليون جنيه إسترليني.

وجاء مانشستر يونايتد الإنجليزي في المركز الثالث بـ590 مليونا، متفوقا على غريمه مانشستر سيتي الذي حل في المركز الخامس بـ504 ملايين جنيه إسترليني، واحتل بايرن ميونيخ الألماني المركز الرابع في القائمة بـ557 مليون جنيه إسترليني.

واحتلت 4 أندية إنجليزية المراكز من السابع إلى العاشر في القائمة، حيث حل ليفربول سابعًا بـ455 مليون جنيه إسترليني، متفوقا على الثامن تشيلسي "448 مليونا"، والتاسع أرسنال "389 مليونا"، والعاشر توتنهام "379 مليونا".

دي يونج يعجل رحيل راكيتيتش عن برشلونة

اقترب نادي برشلونة من الاستغناء عن أحد نجومه بسبب التعاقد مع فرانكي دي يونج لاعب أياكس أمستردام الهولندي مقابل 86 مليون يورو.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية عن اقتراب رحيل الدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش من برشلونة بعد التعاقد مع دي يونج.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن دي يونج سيكون اللاعب الأساسي في خط وسط برشلونة مما سيجعل النادي يستغني عن إيفان راكيتيتش في الصيف المقبل لأنه سيكون وقتها وصل لعمر الـ31 عامًا ولن يجدد النادي له.