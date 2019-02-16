انت الان تتابع تفاصيل خبر الأهلي يرتقي مؤقتاً للمركز الرابع في الدوري القطري والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 16 فبراير 2019 12:46 مساءً - ارتقى فريق الأهلي، الجمعة، إلى المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري القطري لكرة القدم مؤقتاً.

ونجح الأهلي في اقتناص فوز في الوقت القاتل من مضيفه الخريطيات بهدفين لهدف، ضمن مباريات الجولة السادسة عشرة للمسابقة المحلية.

تقدم الأهلي بهدف عن طريق الفنزويلي خون تشانسيلور في الدقيقة الـ29 من زمن اللقاء.

وعاد الخريطيات بهدف التعادل عبر الروماني فلنتين لازار في الدقيقة الـ68 من زمن المباراة.

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وتمكن الأهلي من اقتناص نقاط المباراة بهدف قاتل عبر أحمد سهيل الحماويندي في الدقيقة 90+3 من زمن اللقاء.

وبهذه النتيجة ارتقى الأهلي للمركز الرابع مؤقتاً برصيد 29 نقطة في انتظار نتائج باقي مباريات الجولة، في حين تجمد رصيد الخريطيات عند 3 نقاط في المركز الثاني عشر والأخير.

ويتصدر المسابقة فريق السد برصيد 38 نقطة بفارق نقطتين عن الدحيل.

ويعد السد أكثر الفرق تتويجاً ببطولة الدوري القطري بإجمالي 13 لقباً، في حين حصد الدحيل لقب النسختين الأخيرتين.